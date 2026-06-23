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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el «elogio de Trump a Egipto»... ¿Ha caído Ibrahim Hassan en la trampa de la tecnología?

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Declaraciones polémicas del seleccionador de los Faraones

Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, ha desatado la polémica al afirmar que el presidente estadounidense Donald Trump elogió la actuación de los Faraones en el Mundial 2026.

Egipto lidera la fase de clasificación para el Mundial 2026 con 4 puntos: un empate ante Bélgica y una victoria sobre Nueva Zelanda.

En su paso por el canal «MBC Egipto», afirmó: «Hemos sabido que el presidente Trump nos ha elogiado; cuanto más demuestras tu nivel, más respeto recibes».

No aclaró quién le transmitió el elogio ni cuándo se pronunció.

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Estas declaraciones coincidieron con la difusión de un vídeo, aparentemente generado por inteligencia artificial, donde Trump elogia al equipo egipcio.

¿Se basaba la información de Hassan en este vídeo que circula por la red?

No hay pruebas que lo confirmen, y el seleccionador no mencionó el vídeo, pero la coincidencia ha sembrado dudas entre los usuarios.

La Casa Blanca y el propio Trump han guardado silencio, lo que alimenta la polémica.

La proliferación reciente de vídeos generados con inteligencia artificial hace que figuras públicas y deportivas puedan caer en noticias y clips falsos, por lo que verificar las fuentes resulta esencial.

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