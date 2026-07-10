La selección argentina se enfrenta a Suiza el domingo por la mañana (hora de Greenwich) en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en Kansas (Estados Unidos) y el seleccionador Lionel Scaloni aún define el once, con dos dudas.

El cuerpo técnico planea mantener la base que usó ante Egipto (3-2) en octavos, según TyC Sports.

Pese a ir por detrás en el marcador gran parte del encuentro, el rendimiento fue valorado positivamente. ya que el cuerpo técnico considera que el equipo impuso su dominio y generó ocasiones claras, aunque faltó eficacia ante la portería y hubo algunos desajustes defensivos.

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Ante Suiza se espera un once similar, con uno o dos cambios.

Como es habitual, Scaloni esperará hasta el día del partido para decidir.

Las dudas están en el lateral derecho y el delantero centro: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina pelean por un puesto, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez luchan por ser la punta de lanza.

Esta competencia interna podría llevar a algún cambio en la alineación, pues los detalles pueden decidir el partido.

Según «TyC Sports», la probable alineación sería:

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Centrocampo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.