Gabriel Garvina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ha revelado que se están llevando a cabo negociaciones con el entrenador italiano Simone Inzaghi, actual técnico del Al-Hilal, para que asuma oficialmente la dirección técnica de la selección nacional en el próximo periodo.

La selección italiana sufrió un duro golpe tras caer ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis (4-1), tras empatar ambos equipos a 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en la final de la repesca europea clasificatoria para el Mundial de 2026.

Con esta derrota, la Azzurri no logró clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva tras 2018 y 2022, lo que pone en grave peligro el futuro del entrenador Gennaro Gattuso.

Garvina confirmó, en declaraciones al diario saudí «Al-Yaum»: «Las negociaciones de la selección italiana con Simone Inzaghi son todas noticias falsas, y lo que se rumorea al respecto es totalmente incorrecto».

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Simeone Inzaghi es una de las opciones que barajan actualmente para hacerse cargo de la selección saudí durante el Mundial, ante la incertidumbre sobre la situación del francés Hervé Renard, actual seleccionador.

El Al-Hilal se prepara para enfrentarse a su rival, el Al-Taawoun, en el partido que enfrentará a ambos equipos en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, que se disputará en el estadio Kingdom Arena.