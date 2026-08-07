El Arsenal ha decidido replantear sus cálculos en el actual mercado de fichajes de verano tras el fracaso de su intento por incorporar al brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, que renovó su contrato ayer jueves.

Diversos informes revelaron que Vinícius, que entraba en su último año con el Real Madrid y estaba abierto a un traspaso a la Premier League, rechazó la oferta del Arsenal y prefirió firmar un nuevo contrato que lo mantendrá en Madrid hasta 2032 a cambio de 480.000 libras esterlinas semanales.

Este rechazo colocó a Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en un aprieto en la posición de extremo izquierdo, especialmente con la disposición del club a vender a Gabriel Martinelli y su falta de convencimiento con el rendimiento del recién llegado Christos Tzolis.

Según el diario británico "The Sun", el director deportivo Andrea Berta ha señalado seis nombres alternativos, el primero de ellos el francés Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, cuyo club exige 145 millones de libras esterlinas por su venta a pesar de que le quedan dos años de contrato, y al que también quiere incorporar el Liverpool.

El diario informó de que el segundo nombre es Marcus Rashford, que quedó disponible por un precio bajo tras ser relegado en el Manchester United y ser cedido al Aston Villa y al Barcelona. Contaba con una cláusula que permitía su salida a cambio de 40 millones de libras esterlinas, cuya vigencia expiró el 15 de julio, y se espera que ahora salga por una cantidad menor.

Aclaró que el nombre del portugués Rafael Leao aparece en la lista, tras quedar fuera de los planes del Milan y entrar en negociaciones con el Galatasaray, aunque una oferta del Arsenal podría cambiar su destino.

Pedro Neto, extremo del Chelsea, es otra opción, tras contribuir con veinte goles la temporada pasada entre tantos anotados y asistencias, y el Chelsea exige 70 millones de libras esterlinas para desprenderse de él en medio del interés del Manchester City.

El holandés Cody Gakpo llega en quinto lugar, ya que el Liverpool quiere alrededor de 60 millones por su jugador, que ha marcado 50 goles desde enero de 2022, y está fuertemente vinculado a un traspaso al Tottenham.

En cuanto al último nombre, se trata del español Nico Williams, campeón del mundo con España a pesar de sufrir una lesión crónica en el pubis la temporada pasada, vinculado por contrato con el Athletic Club hasta 2035 con una cláusula de rescisión valorada en 77 millones de libras esterlinas.