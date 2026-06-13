Tras el caso de Suiza, Marruecos encabeza una lista preocupante en la historia del Mundial

El sábado, el delantero suizo Breel Embolo marcó de penalti, un hito histórico en la Copa del Mundo.

Embolo convirtió el primer penalti de la historia de Suiza en un Mundial, adelantando a su equipo (1-0) ante Catar en la primera jornada del Grupo B, en el Levi’s Stadium de California.

Así, Marruecos, con 23 partidos, se convierte en el equipo que más encuentros ha jugado en Copas del Mundo sin lanzar un penalti, según la red francesa «stats foot».

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El tanto también fue especial para Embolo, quien se convirtió en el quinto jugador en anotar en un Mundial jugando para el Rennes.

La lista incluye a François Omam-Biyik (Camerún, 1990), Alexander Frei (Suiza, 2006), Asamoah Gyan (Ghana, 2010) y Wahbi Khazri (Túnez, 2018). y Lovro Majer con Croacia en 2022, antes de que se sumara Imbula hoy.