¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

Traducido por

Tras el cambio en los planes del Real Madrid, el Liverpool se mueve para cerrar un fichaje valioso

Fichajes
Real Madrid
Liverpool
Premier League
Primera División
A. Wharton
Crystal Palace
Manchester United
España
Inglaterra

Contacto directo que podría cambiar el panorama: el United vigila

El Liverpool ha empezado a dar un paso más serio en el mercado de fichajes, después de pasar de la fase de seguimiento de uno de sus nombres objetivo al contacto directo con él, como antesala a las negociaciones por un posible traspaso.

Según lo informado por el sitio web "Football 365", el Liverpool realizó un contacto directo en relación con el jugador del Crystal Palace, Adam Wharton, en una señal de que el club se ha vuelto más activo en sus intentos de explorar la posibilidad de fichar al centrocampista.

El informe no señaló que el Liverpool haya presentado una oferta oficial hasta ahora, lo que significa que las negociaciones aún no han llegado a una fase avanzada.

El Manchester United también aparece en escena, después de haber realizado a su vez una consulta sobre el jugador, aunque la naturaleza de su interés y el grado de su seriedad no se han aclarado todavía.

Parece que el movimiento actual del Liverpool tiene como objetivo conocer las condiciones requeridas para cerrar el traspaso y determinar la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el fichaje de Wharton, en un momento en el que el club continúa evaluando sus opciones en el mercado de fichajes.

El Real Madrid cambia sus cálculos sobre Adam Wharton

Según lo informado por el diario As español, este sábado, el Crystal Palace pidió cerca de 90 millones de euros a cambio de desprenderse de Wharton, un precio por el que el Real Madrid se echó atrás en esta operación.

El Manchester United también aparece en escena, después de haber realizado a su vez una consulta sobre el jugador, aunque la naturaleza de su interés y el grado de su seriedad no se han aclarado todavía.

Con la entrada del Manchester United en la línea de las consultas, el Liverpool podría necesitar moverse de forma más decidida, pocos días antes del cierre de la ventana del mercado estival.

Lee también: Núñez y el Trabzon: el Al-Hilal se aferra a un plan claro

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google