El Liverpool ha empezado a dar un paso más serio en el mercado de fichajes, después de pasar de la fase de seguimiento de uno de sus nombres objetivo al contacto directo con él, como antesala a las negociaciones por un posible traspaso.

Según lo informado por el sitio web "Football 365", el Liverpool realizó un contacto directo en relación con el jugador del Crystal Palace, Adam Wharton, en una señal de que el club se ha vuelto más activo en sus intentos de explorar la posibilidad de fichar al centrocampista.

El informe no señaló que el Liverpool haya presentado una oferta oficial hasta ahora, lo que significa que las negociaciones aún no han llegado a una fase avanzada.

El Manchester United también aparece en escena, después de haber realizado a su vez una consulta sobre el jugador, aunque la naturaleza de su interés y el grado de su seriedad no se han aclarado todavía.

Parece que el movimiento actual del Liverpool tiene como objetivo conocer las condiciones requeridas para cerrar el traspaso y determinar la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el fichaje de Wharton, en un momento en el que el club continúa evaluando sus opciones en el mercado de fichajes.

El Real Madrid cambia sus cálculos sobre Adam Wharton

Según lo informado por el diario As español, este sábado, el Crystal Palace pidió cerca de 90 millones de euros a cambio de desprenderse de Wharton, un precio por el que el Real Madrid se echó atrás en esta operación.

El Manchester United también aparece en escena, después de haber realizado a su vez una consulta sobre el jugador, aunque la naturaleza de su interés y el grado de su seriedad no se han aclarado todavía.

Con la entrada del Manchester United en la línea de las consultas, el Liverpool podría necesitar moverse de forma más decidida, pocos días antes del cierre de la ventana del mercado estival.