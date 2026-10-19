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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Tras el brillo de Diomande, Mourinho anuncia la situación de Vinicius ante el Leipzig

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Liga de Campeones
J. Mourinho
Vinicius Junior
Y. Diomande
España
Alemania
Portugal
Brasil
Côte d’Ivoire

«Está en plena forma»

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, desveló la situación del brasileño Vinicius Junior, jugador del conjunto blanco, respecto a su participación en el duelo contra el Leipzig.

El Real Madrid se enfrentará al Leipzig el próximo miércoles, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Vinicius se ausentó del partido del Real Madrid de ayer domingo frente al Sevilla por sanción, y se perderá otros tres encuentros en LaLiga.

Mourinho fue preguntado, tras la gran victoria sobre el Sevilla por 4-1, acerca de la situación de Vinicius, especialmente después del brillante partido de Diomande en el encuentro de ayer.

Mourinho dijo a los periodistas: "No me gusta hacer las cosas de esta manera, pero son circunstancias impuestas. El miércoles estará en el once titular. La Champions League es una oportunidad para mantener su entusiasmo alto, de modo que no se limite solo a entrenar, sino que también adquiera ritmo de competición".


Y continuó: "Está en plena forma y, como hoy no ha jugado (contra el Sevilla), ha trabajado duro en su condición física. Le deseo toda la suerte porque lo merece. Lo necesitamos".

Y concluyó: "El Leipzig no es el equipo que hizo un mal partido ayer en Múnich (derrota por 6-1 ante el Bayern). Son un rival completamente distinto".

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