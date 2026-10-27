«Me alegro mucho por Harry Kane y el Bayern de Múnich. Su temporada fue de clase mundial. Harry es un ejemplo dentro y fuera del campo. Cualquier jugador joven puede tomarlo como referente», dijo Salihamidzic en una entrevista con Sky/RTL.

Kane «no es solo un goleador implacable. Juega para el equipo, sabe dar el pase decisivo y también trabaja en defensa». Una faceta que, por cierto, llevó recientemente al seleccionador alemán Jürgen Klopp a hacer unas enigmáticas declaraciones en las que cuestionaba la utilidad de lo que hace Kane cuando juega en una posición más retrasada.

Pero esa posición de «quarterback» no redujo en absoluto la capacidad goleadora de Kane y, en su extraordinario año 2025/26 (73 goles en 65 partidos), el inglés siguió mostrándose como un líder y un referente indiscutible. Por eso, el lunes por la noche recibió merecidamente el galardón individual más codiciado del fútbol mundial.

Finalmente, Kane se impuso por un estrecho margen a Kylian Mbappé en la votación de los 100 periodistas especializados con derecho a voto. Según Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, Mbappé todavía encabezaba la clasificación pocas semanas antes de la decisión. Lamine Yamal quedó tercero. Kane se convierte así en el primer ganador del Balón de Oro del club más laureado de Alemania desde Karl-Heinz Rummenigge, en 1981.

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«Todos los que quieren al Bayern de Múnich están encantados de que un jugador así juegue en este club. Es un privilegio verlo jugar. Ojalá siga muchos años más en el Bayern de Múnich», elogió Salihamidzic.

Salihamidzic desea que Kane gane la Champions League

Los dos estuvieron a punto de coincidir en el Bayern de Múnich. El delantero estrella, de 33 años, no llegó a Múnich hasta el verano de 2023. Unos meses antes, «Brazzo» había sido relevado de sus funciones como director deportivo el día de la última jornada de la temporada 2022/23. Sin embargo, a diferencia del consejero delegado Oliver Kahn, también destituido, viajó con el equipo a Colonia y pudo celebrar allí la conquista in extremis de la liga alemana.

Salihamidzic ya reveló en mayo, cuando fue invitado al programa Doppelpass de Sport1, que las diferencias con su antiguo club, especialmente con el presidente de honor Uli Hoeneß, estaban resueltas. Al principio tuvo «mis problemas, porque la verdad es que estaba implicado de todo corazón. Por eso quizá tardé un poco más en recuperarme», dijo Salihamidzic. Pero contó que había hablado con Hoeneß mientras jugaban al «Schafkopf». «Después de dos horas, también me pidió disculpas. Por eso, para mí es un asunto zanjado. Me alegro de haber podido jugar y trabajar para este club», explicó entonces el bosnio.

Su actitud hacia el Bayern de Múnich y su deseo de que a su antiguo club le vaya lo mejor posible no han cambiado hasta hoy. También por eso «Brazzo» le encomendó a Kane una última misión en el Bayern de Múnich, que el delantero estrella aún no ha podido cumplir: «volver a llevar la Champions League a Múnich».

Para alegría de Salihamidzic y del Bayern, el propio Kane declaró después de la gala del lunes por la noche en Londres que ganar la máxima competición europea con el Bayern y un título con la selección inglesa son sus últimos grandes objetivos y su prioridad absoluta.

¿Y Salihamidzic? Ya anunció en mayo su regreso al fútbol profesional. El exdirectivo, de 49 años, dijo estar «preparado» para un nuevo trabajo, aunque no precisó qué tenía en mente. A día de hoy, Salihamidzic no ocupa ningún cargo oficial en otro club.