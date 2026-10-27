«Me alegro mucho por Harry Kane y el Bayern de Múnich. Su temporada fue de talla mundial. Harry es un ejemplo dentro y fuera del campo. Cualquier jugador joven puede tomarlo como referente», dijo Salihamidzic en una entrevista con Sky/RTL.

Kane «no es solo un goleador implacable. Trabaja para el equipo, sabe dar el pase decisivo y ayuda en defensa». Una circunstancia que, por cierto, llevó recientemente al seleccionador alemán Jürgen Klopp a hacer unas misteriosas declaraciones sobre la utilidad de lo que hace Kane en su posición más retrasada.

Como esa posición de «quarterback» no mermó en absoluto la capacidad goleadora de Kane y el inglés siguió mostrándose como un líder y un referente indiscutible en su año de ensueño 2025/26 (73 goles en 65 partidos), el lunes por la noche se llevó merecidamente el galardón individual más codiciado del fútbol mundial.

Al final, Kane se impuso por un estrecho margen a Kylian Mbappé en la votación de los 100 periodistas especializados con derecho a voto. Según Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, Mbappé aún encabezaba la clasificación pocas semanas antes de la decisión. Lamine Yamal quedó tercero. Kane se convierte así en el primer jugador del club alemán con más títulos de liga en ganar el Balón de Oro desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Próximos partidos FCB DFB-Pokal 15:45 FCM Ver

Salihamidzic desea que Kane gane la Champions League

Salihamidzic y Kane no llegaron a coincidir en el Bayern de Múnich por poco. El delantero estrella, de 33 años, no llegó a Múnich hasta el verano de 2023. Unos meses antes, «Brazzo» había sido relevado de sus funciones como director deportivo el día de la última jornada de la temporada 2022/23. Sin embargo, a diferencia de Oliver Kahn, director ejecutivo también destituido, viajó con el equipo a Colonia y pudo celebrar allí el título de la liga alemana, conquistado en el último minuto.

Salihamidzic reveló ya en mayo, cuando fue invitado al programa Doppelpass de Sport1, que para entonces ya había aclarado todas sus diferencias con su antiguo club, especialmente con el presidente honorífico Uli Hoeneß. «Al principio tuve mis problemas, porque de verdad estaba totalmente implicado emocionalmente. Por eso quizá tardé un poco más en recuperarme», dijo Salihamidzic. Añadió que había aclarado las cosas con Hoeneß durante una partida de «Schafkopf». «Después de dos horas también me pidió disculpas. Por eso, para mí es un asunto zanjado. Me alegro de haber podido jugar y trabajar para este club», explicó entonces el bosnio.

Su postura respecto al Bayern de Múnich no ha cambiado hasta hoy: sigue deseándole lo mejor a su antiguo club. También por eso «Brazzo» le encomendó a Kane una última tarea en el Bayern que el delantero estrella aún no ha cumplido: «volver a llevar la Champions League a Múnich».

Por suerte para Salihamidzic y el Bayern, el propio Kane señaló tras la gala del lunes por la noche en Londres que ganar la máxima competición europea con el Bayern y un título con la selección inglesa son sus últimos grandes objetivos y su prioridad absoluta.

¿Y Salihamidzic? Ya anunció en mayo su regreso al fútbol profesional. El hombre de 49 años dijo estar «preparado» para un nuevo trabajo, aunque no aclaró qué tiene exactamente en mente. A día de hoy, Salihamidzic no tiene un puesto oficial en ningún club nuevo.