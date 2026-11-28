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Kimmich comete una grave acción antideportiva contra el delantero del HSV Alexander Rössing-Lelesiit y es expulsado con razón.

Corría el minuto 44 del partido de la Bundesliga entre el Hamburgo y el Bayern cuando Kimmich y Rössing-Lelesiit se encararon en campo del Bayern. El jugador del Hamburgo, de 19 años, empujó al veterano futbolista del Bayern, que respondió agarrándole del pelo y tirándolo al suelo con brusquedad.

El árbitro Bastian Dankert no dudó en mostrar la tarjeta roja a Kimmich por esa clara agresión. "Tengo que pedir disculpas al equipo", dijo el protagonista de la acción a Sky. "Fue una estupidez y no es propio de mí".

Con un jugador menos, el Bayern no pasó del 0-0 en un partido muy disputado , el quinto empate del club más laureado de Alemania esta temporada. El domingo, el ganador del duelo entre sus perseguidores, el Friburgo y el RB Leipzig, adelantaría al Bayern, mientras que el líder, el Borussia Dortmund, podría ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre su eterno rival si vence al Bayer Leverkusen.

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"No hace falta seguir dándole vueltas a lo ocurrido. Lo que hizo no estuvo bien. Él lo reconoce y todos lo sabemos. Hay que seguir adelante", dijo el defensa del Bayern Jonathan Tah a Sky tras el pitido final, al ser preguntado por Kimmich.

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El entrenador Vincent Kompany no quiso comentar la acción: "Mi postura sobre esto es que lo hablaremos todo internamente. No quiero dar nada a la opinión pública. Punto. Nada. Tenemos que estar unidos".

Getty Images

El Bayern, pendiente de más jugadores tocados

Tah calificó de "excelente" la reacción del equipo a la inferioridad numérica. El internacional añadió: "Creo que no se notó que jugábamos con uno menos. Y, si se puede decir eso, podemos estar orgullosos de nuestra actuación".

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Fue la tercera expulsión de Kimmich en su carrera profesional. El jugador, de 31 años, había visto una doble amarilla en la temporada 2022/23 y una roja directa en la siguiente.

Además de la sanción que se espera para el centrocampista, el Bayern tuvo que hacer dos cambios por lesión en Hamburgo: tanto Lennart Karl como Konrad Laimer abandonaron el campo antes de tiempo .