Tras el aprieto del Manchester City: ¿se moverá el Barcelona hacia su viejo objetivo?

El Manchester City se encuentra en una situación nada envidiable, y su panorama podría cambiar de forma radical si recibe un castigo severo como el descenso o la resta de puntos, pues una sanción semejante empujaría a las estrellas del equipo a replantearse seriamente su futuro en el club, sobre todo teniendo en cuenta que dispone de una gran abundancia de jugadores talentosos.

La Premier League anunció el pasado martes que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de haber cometido todas las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre la 2009/2010 y la 2017/2018, además de hallarlo culpable de tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación de la liga.

Por su parte, el diario catalán «Mundo Deportivo» informó de que, la temporada pasada, el Barcelona siguió de cerca a uno de los defensas del Manchester City, el croata Josko Gvardiol (24 años), que destaca por una enorme fuerza física y una excelente capacidad defensiva, ya que es capaz de frustrar los ataques rivales y de construir el juego desde atrás con un control total. A ello se suma que su versatilidad en el campo constituye una de sus principales virtudes, pues puede desenvolverse con brillantez como lateral pese a ser central.

Por eso, para el cuerpo técnico del Barcelona dirigido por el entrenador Hansi Flick, Gvardiol era el defensa ideal para reforzar la línea defensiva del conjunto catalán de cara a la presente temporada, pero la operación no era nada sencilla. En primer lugar, porque el jugador percibe un salario elevado, que el Manchester City pretendía mejorar; y, en segundo lugar, porque su club lo consideraba una pieza fundamental de la que no podía prescindir.

El Barcelona se interesó por su situación, pero el jugador decidió que no le interesaba marcharse, especialmente ante la existencia de una oferta para renovar su contrato, por lo que dirigió su mirada hacia otros objetivos, como el italiano Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán. A finales de julio, Gvardiol renovó su contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2031, con un aumento de salario.



