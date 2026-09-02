Tras el aprieto del Clásico: ¿quién sustituirá a Demiral en el duelo de Riad?

El neerlandés Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli, ha decidido quién será el jugador que reemplazará al turco Merih Demiral en su próximo partido ante el Al-Riyadh, tras la expulsión que sufrió en el clásico contra su rival tradicional, el Al-Hilal.

El Al-Ahli cayó ante el Al-Hilal por 3-0, ayer martes, en el estadio Kingdom Arena, en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El partido presenció la expulsión de Merih Demiral al final de la primera mitad, por recibir una segunda tarjeta amarilla, después de una entrada sobre el neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al-Hilal.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", Pušić se inclina por incluir al defensa saudí Rayan Hamed en el once titular durante el próximo partido ante el Al-Riyadh, para suplir la ausencia de Demiral.

El Al-Ahli recibirá a su rival, el Al-Riyadh, el próximo viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

El diario aclaró que el técnico neerlandés tomará su decisión final sobre el jugador que sucederá al defensa turco, junto al brasileño Roger Ibáñez, tras el último entrenamiento que disputará el equipo mañana jueves por la tarde.

Cabe recordar que Pušić ya dio entrada a Rayan Hamed en la segunda mitad del partido contra el Al-Hilal, para suplir a Demiral en el eje de la defensa, pero no logró proteger la portería de su equipo del tercer gol, obra del delantero inglés Ollie Watkins.