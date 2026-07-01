Tras el aplazamiento, la FIFA anuncia una decisión excepcional sobre el partido entre México y Ecuador

La FIFA ha anunciado una medida excepcional: el partido México-Ecuador de hoy, válido para la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, se retrasa una hora.

El encuentro se ha retrasado una hora por tormentas eléctricas y comenzará a las 05:00 (hora de La Meca) en lugar de a las 04:00.

Según RMC, la FIFA ha confirmado que, tras el aplazamiento, no habrá pausas para hidratarse.

Es el primer encuentro del Mundial 2026 sin estas pausas, implementadas hasta ahora por las altas temperaturas en algunas sedes estadounidenses.

La decisión se facilitó por las bajas temperaturas en la Ciudad de México.

La FIFA informó en un comunicado que, debido a las malas condiciones meteorológicas y al riesgo de rayos cerca del estadio, se aplazó el inicio del encuentro.

La FIFA respetará los protocolos de seguridad locales y arrancará el encuentro apenas se confirme que las condiciones son seguras.

La FIFA reitera que la seguridad de todos los asistentes es su máxima prioridad y agradece a la afición su comprensión.

El ganador de este duelo se medirá en octavos al vencedor del Inglaterra-República Democrática del Congo, programado para esta tarde.