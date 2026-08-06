Diversos informes periodísticos han revelado la fecha de llegada del neerlandés Marino Pusic, el nuevo director técnico del Al-Ahli, con el fin de dirigir al club saudí la próxima temporada.

El Al-Ahli anunció, en la madrugada de este jueves, la contratación de Pusic con un contrato que se extiende por dos temporadas y finaliza en 2028, para ser el sustituto del entrenador alemán Matthias Jaissle, quien se marchó a entrenar al Newcastle United inglés.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que Pusic llegará a la ciudad de Yeda la tarde de este jueves, para comenzar su misión con el club saudí.

Al entrenador neerlandés le espera una difícil misión, ya que comenzará sus preparativos con el equipo de forma inmediata, sobre todo teniendo en cuenta que la competición de la Liga Roshn saudí arranca dentro de una semana.

El Al-Ahli comenzará oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto, cuando se enfrente al Al-Diriyah en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Ahli busca proclamarse campeón de la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de élite que conquistó en las dos últimas temporadas.

Cabe recordar que el Al-Ahli disputó 7 amistosos antes del inicio de la nueva temporada, 6 de ellos en su anterior concentración en Austria y Portugal bajo la dirección del entrenador alemán Matthias Jaissle, en los que solo venció al Saalfelden austriaco por un resultado de 8-0.

Por el contrario, el Al-Ahli perdió 4 partidos, ante el Holstein Kiel alemán, el Vitória de Guimarães y el Portimonense portugueses, y el Al-Ettifaq saudí, mientras que empató con goles tanto ante el Rio Ave portugués como ante el Fulham inglés.