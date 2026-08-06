¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Shakhtar Donetsk v BSC Young Boys - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

Traducido por

Tras el anuncio oficial: ¿cuándo comienza Bozidar Bandovic su etapa con el Al-Ahli saudí?

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
1ª División
M. Pusic
Arabia Saudí
Países Bajos

El entrenador neerlandés se prepara para suceder al alemán Matthias Jaissle

Diversos informes periodísticos han revelado la fecha de llegada del neerlandés Marino Pusic, el nuevo director técnico del Al-Ahli, con el fin de dirigir al club saudí la próxima temporada.

El Al-Ahli anunció, en la madrugada de este jueves, la contratación de Pusic con un contrato que se extiende por dos temporadas y finaliza en 2028, para ser el sustituto del entrenador alemán Matthias Jaissle, quien se marchó a entrenar al Newcastle United inglés.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que Pusic llegará a la ciudad de Yeda la tarde de este jueves, para comenzar su misión con el club saudí.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Al entrenador neerlandés le espera una difícil misión, ya que comenzará sus preparativos con el equipo de forma inmediata, sobre todo teniendo en cuenta que la competición de la Liga Roshn saudí arranca dentro de una semana.

1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

El Al-Ahli comenzará oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto, cuando se enfrente al Al-Diriyah en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Ahli busca proclamarse campeón de la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de élite que conquistó en las dos últimas temporadas.

Cabe recordar que el Al-Ahli disputó 7 amistosos antes del inicio de la nueva temporada, 6 de ellos en su anterior concentración en Austria y Portugal bajo la dirección del entrenador alemán Matthias Jaissle, en los que solo venció al Saalfelden austriaco por un resultado de 8-0.

Por el contrario, el Al-Ahli perdió 4 partidos, ante el Holstein Kiel alemán, el Vitória de Guimarães y el Portimonense portugueses, y el Al-Ettifaq saudí, mientras que empató con goles tanto ante el Rio Ave portugués como ante el Fulham inglés.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google