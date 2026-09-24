Tras el Al-Hilal y el Real Madrid, una selección europea fracasa en convencer a Deschamps de volver

Por primera vez en 14 años, Francia se prepara para disputar un partido oficial sin su rostro habitual en la línea de banda; y es que, con el inicio de la era de Zinedine Zidane con Les Bleus, la prensa francesa ha destapado una sorpresa de gran calibre.

Didier Deschamps, que dijo adiós a Les Bleus tras el Mundial 2026, recibió una oferta oficial de uno de los grandes de Europa, y su respuesta fue impactante para todos.

Didier Deschamps bajó el telón de su etapa con Les Bleus tras el final del camino de Francia en el Mundial 2026, que se cerró con una derrota dura y humillante por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Desde que anunció su renuncia, el técnico de 57 años vive una vida completamente alejada del bullicio de la selección y de la presión mediática, disfrutando de su tiempo libre, sin cortar del todo su vínculo con el fútbol.

Lluvia de ofertas: del Al-Hilal y el Real Madrid a las selecciones

Pese a su alejamiento, el teléfono de Deschamps no ha dejado de sonar, ya que durante las últimas semanas su nombre se ha vinculado a numerosos proyectos de envergadura.

Después de figurar en la lista corta del Real Madrid este verano, y de ser un firme candidato para dirigir al Al-Hilal saudí, el campeón del mundo en 1998 como jugador y en la edición de 2018 como técnico recibió una oferta sorpresa de un grupo de selecciones europeas que buscan un entrenador de la talla de su nombre.

Según ha revelado la cadena francesa "Foot Mercato", la más reciente de estas ofertas llegó de la selección turca, próxima rival de Francia en la Liga de las Naciones de Europa.

El movimiento turco llega tras el bajón de resultados del actual seleccionador Vincenzo Montella y la decepcionante eliminación de la selección turca en la fase de grupos del último Mundial, donde la federación turca intentó convencer a Deschamps de liderar el nuevo proyecto.

Sin embargo, Deschamps, según la cadena francesa, rechazó la oferta en apenas 24 horas, prefiriendo tomarse su tiempo y no precipitarse a la hora de elegir su próximo destino.

Una decisión que encaja plenamente con la estrategia del técnico francés en los últimos meses, ya que su nombre se había vinculado antes con grandes selecciones como Italia, pero él insiste en estudiar cada paso con sumo cuidado antes de regresar.

Y mientras el mundo espera para conocer el próximo desafío de Didier Deschamps, Francia se prepara para pasar página definitivamente y abrir un nuevo capítulo titulado Zinedine Zidane, quien dirigirá a Les Bleus por primera vez ante Turquía, en un partido que marcará el final de la era Deschamps y el comienzo de una nueva etapa.