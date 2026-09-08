Tras el Ajax-PSV, Pol van Boekel también está en el punto de mira en la Liga de Campeones

Hubo polémica en la segunda parte del FC Porto - Manchester City (0-2). Un codazo de Marc Guéhi en la cara de Gabri Veiga quedó sin castigo, lo que ha provocado críticas dirigidas al VAR Pol van Boekel.

El defensa del Manchester City golpeó con el brazo la cara del jugador del FC Porto durante un duelo. El árbitro Szymon Marciniak dejó la acción sin sanción y tampoco fue llamado a revisar el incidente en la pantalla a pie de campo por Van Boekel.

Veiga quedó tocado por el choque y tuvo que retirarse a la banda para recibir tratamiento médico. Eso sí, el centrocampista español al servicio del conjunto portugués no tuvo que ser sustituido.

El técnico del Porto, Francesco Farioli, estaba en la banda con las manos en alto, preguntándose por qué Guéhi no fue castigado por el equipo arbitral. También hubo enfado entre los jugadores y los aficionados del club local.

El pasado fin de semana también hubo críticas hacia Van Boekel. Como VAR, no llamó al árbitro Sander van der Eijk para que acudiera a la pantalla tras la entrada de Ruben van Bommel sobre Aaron Bouwman.

Mike Verweij, de De Telegraaf, informó el lunes de que Van Boekel se dirige hacia su jubilación. «Según tengo entendido, la idea es que lo deje en diciembre o enero. Hay cierto debate sobre si deben seguir con él o no. Pero entonces no debes tomar demasiadas decisiones de este tipo, o en realidad olvidar tomarlas», señaló en Kick-Off.