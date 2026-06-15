Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el PSV sigue a Arnau Martínez, defensa del Girona. No obstante, el PSV no es el único interesado.

Según Moretto, el central podría dejar al recién descendido, ya que tiene una cláusula de rescisión de ocho millones de euros.

No obstante, el PSV no es el único interesado: también lo siguen el Real Betis y el Fulham, donde competiría con el exjugador del Ajax Kenny Tete, que renovó en Londres el pasado verano.

Lateral derecho con capacidad de actuar como central, esta temporada ha jugado 35 partidos, marcado dos goles y dado tres asistencias, además de llevar el brazalete de capitán.

Se formó en la cantera del Barcelona y llegó al Girona en la 2018/19.

Fue internacional juvenil y jugó con la sub-21, con la que debutó en 2022 tras pasar por la sub-19. En aquel momento, Luis de la Fuente dirigía al equipo.