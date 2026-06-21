Tras el «agujero marroquí», la prensa escocesa critica con dureza al arbitraje

Principales diarios escoceses acusaron al árbitro del partido entre Marruecos y Escocia de ser injusto con la selección escocesa, que perdió 0-1 ante los Leones del Atlas en la segunda jornada del Grupo 3 del Mundial 2026.

La prensa local habla de un “comienzo de pesadilla” marcado por el gol de Ismail El Saybari a los 2 minutos y advierte que la clasificación ahora pende del duelo contra Brasil.

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ElDaily Record habló de «injusticia arbitral» y tituló: «Escocia sufre una injusticia en el Mundial ante Marruecos... El árbitro ignora un penalti».

Resaltó cinco claves, entre ellas que Escocia merecía al menos un punto y que el gol tempranero “le quitó las ganas de jugar” a jugadores y afición.

The Scotsman, por su parte, publicó las notas de los jugadores y apuntó que las opciones de pasar a dieciseisavos «siguen en el aire», destacando la actuación de Lewis Ferguson y calificando de «legítimas» las reclamaciones de penalti a favor de McTominay.

«El peor comienzo»

La BBC de Escocia recogió las declaraciones del seleccionador Steve Clark: «Fue un inicio terrible, pero en la segunda parte mostramos lucha y determinación».

Lewis Ferguson añadió: «Ha sido el peor comienzo posible. No tocamos el balón y les regalamos un gol fácil. Esto no es propio de nosotros».

Para “The Guardian”, el tanto marroquí fue “un aguafiestas” que dejó atónito al “Ejército del Tartán”.

Además, apuntó que «quizá Escocia esperaba en secreto este resultado antes del partido, dada la fuerza de la selección marroquí y su nivel en los últimos años».