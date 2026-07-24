Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid y de la selección de Brasil, envió un mensaje a Erling Haaland en el que le invitó a unirse a él en sus vacaciones, que está pasando en compañía del actor estadounidense Terry Crews.

El extremo brasileño publicó el viernes en sus cuentas de redes sociales varias fotos junto al famoso actor, y comentó dirigiéndose al delantero del Manchester City: "Te estamos esperando, Erling".

Vinícius disfruta de unos días de descanso en su ciudad natal, Río de Janeiro, antes de regresar para incorporarse a la pretemporada del nuevo curso con el Real Madrid.

La estrella brasileña apareció en una de las fotos en una imagen divertida a espaldas de Crews, y también publicó otras imágenes junto a él practicando halterofilia, así como durante un recorrido por su sala de trofeos, donde además le presentó a algunos miembros de su familia.

Este trío formado por Vinícius, Haaland y Crews llegó como una extensión de un meme que se difundió ampliamente durante el Mundial, que reunía al brasileño y al noruego, con ayuda de la inteligencia artificial, en una de las escenas más famosas de la película "White Chicks", en la que participó el propio Crews.

El nacido en la ciudad de São Gonçalo había participado recientemente con la selección de Brasil en el Mundial, donde brilló al marcar cuatro goles en la fase de grupos, antes de que la andadura de la Canarinha terminara de forma prematura con la eliminación en octavos de final a manos de Noruega, liderada por Haaland, quien firmó un doblete en la victoria por 2-1.

Entre las imágenes inolvidables de aquel enfrentamiento estuvo el abrazo de Vinícius a Haaland en la zona mixta del estadio MetLife, en Nueva Jersey.

Vinícius acapara los titulares últimamente por su llamativo cambio de aspecto, que se atribuyó a haberse sometido a una operación de cirugía estética, además de por su continua interacción con la influencer brasileña Virginia Fonseca a través de las redes sociales.

La pareja había anunciado su separación el pasado 15 de mayo, en la víspera del inicio del Mundial, antes de que sus fotos y publicaciones recientes apuntaran a una reconciliación.