Según informa Sky, Christoph Spycher, hasta ahora el favorito del Eintracht Frankfurt, rechazó la propuesta del club de Hesse el miércoles por la mañana. Spycher es excapitán del SGE y actual director deportivo del BSC Young Boys de Berna.

Según el mismo medio, Joti Chatzialexiou, del 1. FC Núremberg, y Marcel Schäfer, del RB Leipzig, figuran ahora entre los favoritos. Sin embargo, según informaciones de Bild, la opción de Schäfer ya se ha descartado. De hecho, hasta ahora ni siquiera se habría producido un contacto directo con el dirigente del Leipzig.

Así, Chatzialexiou encabeza la carrera por asumir la dirección deportiva del club a orillas del Meno. Según Sky, ya se han mantenido conversaciones con el responsable deportivo del consejo de administración del Núremberg, encabezadas, al parecer, por el presidente del consejo de administración del Eintracht, Axel Hellmann, junto con representantes del consejo de supervisión.

Sin embargo, la operación no le saldría gratis al Eintracht: se habla de un traspaso de unos pocos millones de euros que tendría que pagar al club de Franconia para liberar a Chatzialexiou de su contrato vigente. Por ahora, no obstante, desde Núremberg lo desmienten. Preguntado por Bild, el club de segunda división negó que el SGE se hubiera puesto en contacto con ellos.

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Markus Krösche dejó el Eintracht Frankfurt por voluntad propia

Pese a ello, el avance definitivo sería inminente. El propio Hellmann ya había subrayado el domingo que se buscaba una «decisión rápida». La máxima prioridad es garantizar que el club pueda actuar ante los próximos retos y los futuros mercados de fichajes, en los que el nuevo responsable deberá reforzar al equipo de forma específica. El órgano de supervisión del Eintracht aprobará el nombramiento próximamente.

La necesidad de cubrir el puesto se debe a la salida de Krösche. El dirigente, de 46 años, fue relevado de sus funciones como responsable deportivo del consejo de administración por voluntad propia. Según comunicó el club de Hesse, se atendió su petición de quedar liberado de sus funciones de inmediato. La relación contractual, prevista inicialmente hasta el 30 de junio de 2028, sigue vigente, aunque con modificaciones.

Así terminó una etapa de más de tres años que comenzó en el verano de 2021 y quedó coronada en 2022 con la conquista de la Europa League. Sin embargo, Krösche había sido objeto de críticas recientemente tanto dentro del club como en los medios.

¿Qué se le reprochó a Markus Krösche en el Eintracht Frankfurt?

Sobre todo, se le atribuyó como un grave error la contratación del entrenador Albert Riera en la temporada anterior. El lento desarrollo del pasado mercado de verano y los informes sobre la compra de un inmueble privado en Croacia aumentaron la presión sobre Krösche.

En lo deportivo, el equipo había mostrado una mejoría reciente pese a las turbulencias en la dirección: a la victoria por 1-0 ante el 1. FC Colonia y a la ajustada derrota por 0-1 en casa del Borussia Dortmund les siguió el martes por la noche el pase a la siguiente ronda de la copa con un 3-1 ante el Hamburgo SV.