«El hannoveriano de nacimiento ha marcado sus goles en todos los sitios en los que ha jugado», celebró el West Ham United a principios de agosto de 2024 por el fichaje de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, hoy planificador de plantilla en el 1. FC Köln, entonces director técnico del West Ham y muy familiarizado con Füllkrug por su etapa compartida en Bremen, había llevado al delantero a Londres.

Casi exactamente dos años después, hay que constatarlo: no en todos los sitios en los que ha jugado Füllkrug ha marcado sus goles. La amarga factura para el histórico club inglés, descendido a la segunda división: cada uno de los escasos tantos de Füllkrug le ha costado la friolera de nueve millones de euros.

En 2024 salieron 27 millones de euros de Inglaterra rumbo a Dortmund. Y Füllkrug apenas logró tres goles en 29 partidos con el West Ham, el último de ellos fechado en abril de 2025. Como además una cesión al AC Milan en la segunda mitad de la temporada pasada salió estrepitosamente mal, Füllkrug se encontró de repente ante la nada absoluta. Los Hammers querían deshacerse de él este verano a toda costa pese a tener contrato hasta 2028, no entra en absoluto en los planes y en la lista oficial de la plantilla apareció últimamente incluso sin dorsal. Su número 11 ya lo había asumido su compañero de ataque Taty Castellanos durante la cesión de Füllkrug al Milan.

El estancamiento en la vía muerta en Londres hace ahora posible, desde un punto de vista romántico del fútbol, un auténtico bombazo: Füllkrug regresa al Werder Bremen, y el club de la Bundesliga lo toma prestado en un primer momento por un año. «Sabemos que los dos últimos años no han transcurrido del todo como él se había imaginado, pero estamos convencidos de que continuará su carrera con éxito en el Werder», celebró Peter Niemeyer, director de fútbol profesional del SVW. En el norte, donde en su día también se hizo grande como futbolista, Füllkrug se había convertido hace unos años en internacional. ¿Puede volver a florecer allí ahora y, por fin, vivir tiempos mejores otra vez?

La otra pregunta que se ha planteado con frecuencia estos días alrededor de Füllkrug es: ¿cómo se pudo llegar hasta este punto? Al fin y al cabo, Füllkrug llegó al West Ham desde la mejor fase de su carrera y se veía perfectamente preparado para la mejor liga del mundo. Después de mantenerse por fin libre de lesiones, Füllkrug primero había llevado de vuelta al Werder a la Bundesliga y luego, en 2022/23, también fue un seguro de gol en la máxima categoría alemana. La recompensa fue el debut con la selección alemana en noviembre de 2022; poco después, en el decepcionante Mundial de Qatar, Füllkrug fue uno de los pocos puntos positivos del equipo de la DFB.

Niclas Füllkrug en el verano de 2024: final de la Champions League con el BVB, superrevulsivo en la selección alemana

Hasta el verano de 2024, el delantero pasó a ser imprescindible en la convocatoria de la selección, convenció como garante del buen ambiente y con una gran cuota goleadora, y brilló en la Eurocopa 2024 disputada en casa como un joker importante. En la temporada anterior había sido el delantero número 1 del Borussia Dortmund, disputó con el BVB la final de la Champions League y marcó goles importantes en el camino hasta allí. Füllkrug, un talento tardío y por entonces respetado por las lesiones, parecía tener todavía por delante algunos años de color de rosa.

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La salida de Dortmund tras solo un año resultó bastante sorprendente vista desde fuera. Aunque el BVB había fichado en 2024 a un competidor de renombre como Serhou Guirassy, al parecer el entonces entrenador Nuri Sahin habría querido quedarse con Füllkrug. Para los dirigentes del Borussia, lo que inclinó la balanza fue sobre todo la rentabilidad de volver a traspasar ya al internacional en 24 ocasiones. Al fin y al cabo, el West Ham ofrecía 27 millones de euros, es decir, diez millones más de lo que el propio club había transferido doce meses antes a Bremen. Un beneficio de traspaso muy bien recibido.

En realidad, según la expectativa general, el estilo de juego físicamente robusto de Füllkrug debía encajar bien en la Premier League. Que al final no fuera así lo reconoció él mismo en febrero en una entrevista con kicker, en la que explicó que en el West Ham había tenido «pocos contactos con el balón dentro y alrededor del área». «Y ahí es precisamente donde reside principalmente mi fortaleza».

La verdad también incluye que Füllkrug tuvo muchísima mala suerte con las lesiones tras su llegada a la Premier League. Primero le molestó el tendón de Aquiles y le dejó fuera de combate durante meses; solo un mes después de su regreso, una lesión en el muslo volvió a frenarlo. Así, encontrar ritmo en su primera temporada en el West Ham fue sencillamente imposible. En el segundo año todo debía ir mejor, y al principio así fue. Al menos durante las siete primeras jornadas, que pudo completar sin lesiones, aunque sin convencer en absoluto. Después llegó la siguiente lesión, antes de que a caballo entre 2025 y 2026 se fuera perfilando durante mucho tiempo una salida.

La cesión de Niclas Füllkrug al Milan empieza de forma prometedora, pero luego resulta decepcionante

Füllkrug quería arrancar de cero en otra liga, en otro entorno. Aunque subrayó que pensar en el Mundial no fue decisivo para ello, el sueño de participar en la Copa del Mundo seguramente sí jugó un pequeño papel cuando a principios de enero se unió al AC Milan en calidad de cedido.

«Siento que este juego me va claramente mejor que en la Premier League», dijo Füllkrug tras sus primeros partidos en la Serie A. «The Fußballgott has arrived», escribió el Milan en X, cuando Füllkrug marcó a mediados de enero el gol de la victoria por 1-0 ante el Lecce apenas tres minutos después de entrar al campo. «Por supuesto, sabemos qué delantero increíble es Füllkrug. Ya lo ha demostrado en el pasado. Aporta características a nuestro equipo que son muy importantes», elogió el asistente Alexis Saelemaekers.

Entre los aficionados del Milan, Füllkrug tenía un crédito muy especial porque marcó el gol de oro contra el Lecce con un dedo del pie roto. «Soy alemán, somos fuertes, podemos soportar el dolor», dijo entre risas, antes de subrayar: «No quiero perderme ningún partido del AC Milan». Su popularidad en San Siro se disparó rápidamente, además de que el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, alimentó a finales de enero la esperanza de un puesto en la lista para el Mundial: «Está jugando mucho más que en el West Ham, y eso también nos beneficia», dijo Völler en la Gazzetta dello Sport.

Hoy sabemos que no se materializó ni una participación de Füllkrug en el Mundial ni un futuro exitoso en Milán. El gol ante el Lecce se quedó como el único con la camiseta del Milan, y nunca pasó de un papel de revulsivo. El exseleccionador Julian Nagelsmann no se llevó a Füllkrug al Mundial y los rossoneri no ejecutaron la opción de compra, aunque al parecer era de solo unos cinco millones de euros.

Niclas Füllkrug, en busca de club: fue complicado

Así que tuvo que regresar por el momento al West Ham, donde, sin embargo, fue en gran medida ignorado. Y también la búsqueda de un nuevo club resultó obviamente difícil para el que en su día fue una esperanza del equipo de la DFB.

Algo que, de alguna manera, también tiene sentido, porque Füllkrug ya ha alcanzado una edad futbolística avanzada, venía cobrando últimamente un generoso salario de unos 4,5 millones de euros al año y arrastra dos temporadas para olvidar. Sumando partidos con clubes y selección, Füllkrug apenas ha marcado cinco goles en 52 encuentros en los dos últimos años.

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No eran precisamente puntos que hicieran a Füllkrug especialmente interesante en el mercado de fichajes. Como consideraba que el tipo de fútbol de la Serie A encajaba bastante bien con su juego, un traspaso definitivo a Italia parecía lógico. Eso también se desprendía de las especulaciones habituales sobre posibles nuevos empleadores: la Lazio y la Fiorentina habrían hecho tanteos informales, mientras que con el Venezia FC Füllkrug, según se decía, incluso habría alcanzado ya un acuerdo por un contrato de tres años. Pero, según Bild , al recién ascendido a la Serie A le parecía demasiado alta la cantidad exigida por el West Ham, por lo que el Venezia volvió a tomar distancia.

Vuelta al Werder Bremen: Niclas Füllkrug apuesta por el efecto romántico

Cinco millones de euros pedían los Hammers por Füllkrug, según Sky. Posiblemente una cifra aún asumible para algunos clubes de la Bundesliga, que al parecer seguían observando la situación del nueve pese a los dos últimos años complicados. Füllkrug, en contra de otras informaciones publicadas por los medios, parece haber estado al menos ampliamente integrado últimamente en los entrenamientos del equipo del West Ham; el estado físico es bueno. Eso también jugó seguramente un papel en la concreción del romántico regreso a Bremen.

Según Sky , Füllkrug renuncia para ello a dinero, ya que el Werder no puede pagarle los dos millones de euros por año que aún habría cobrado tras el descenso con el West Ham. Pero ¿existía realmente una necesidad urgente de un delantero centro en el SVW? Al fin y al cabo, con el suizo y mundialista Cedric Itten ya había llegado un delantero similar, del perfil de ariete, y por detrás esperan su oportunidad dos jóvenes talentos como el nuevo fichaje Kenny Quetant y el canterano Salim Musah. Pero hay un matiz: según se dice, el técnico del Bremen, Daniel Thioune, también contempla un sistema con dos delanteros natos, lo que sí hace que el regreso de Füllkrug parezca de algún modo razonable.

En cualquier caso, las expectativas alrededor del Weserstadion serán grandes. ¿Podrá Füllkrug volver a conseguirlo allí, donde es especialmente querido, donde ya elevó una vez su carrera a un nuevo nivel, ahora de nuevo con 33 años? ¿Y tal vez volver a desempeñar en el futuro un papel en la selección bajo el nuevo seleccionador Jürgen Klopp?

Preguntas cuyas respuestas llegarán en los próximos meses. Por ahora, solo hay una certeza: en Bremen, Füllkrug ya ha marcado sus goles.