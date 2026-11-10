Raúl González, leyenda del Real Madrid, respondió sobre la posibilidad de regresar al club blanco en el futuro, después de haber iniciado su primera experiencia profesional como director técnico.

El Real Oviedo anunció el nombramiento del español Raúl González como nuevo director técnico del primer equipo, en sustitución de Julián Calero, destituido de su cargo a pesar de haber conducido al equipo a la victoria ante el Cádiz por (2-1).

Y hoy, Raúl vistió primero la ropa de entrenamiento para dirigir su primera sesión en el estadio de El Requexón, y después se puso ropa formal para su presentación oficial en el estadio Carlos Tartiere.

El nuevo director técnico estuvo acompañado por varios miembros de la alta dirección del club en su primera rueda de prensa.

El secreto de aceptar la oferta del Oviedo

Según el diario As, Raúl comenzó sus declaraciones ofreciendo sus condolencias a la familia del agente de policía que falleció esta mañana en Oviedo, antes de explicar sus sentimientos diciendo: «Después de un tiempo alejado de los banquillos, estaba ilusionado por elegir un lugar con una gran historia y una ciudad que ama el fútbol. El club me convenció, y especialmente David Fernández (el director deportivo), para tomar esta decisión y asumir este proyecto, que me ilusiona por la gran historia del club y su maravillosa afición».

Y añadió: «Recibí ofertas de otros clubes, pero me convenció esta dirección seria, que contribuye desde hace tiempo al desarrollo de la ciudad y que cuenta con una ciudad deportiva en construcción, un elemento esencial para seguir creciendo. He hablado con personas de la dirección deportiva y de la gestión general, y he hablado con Cazorla y César, y siento que este lugar me permite lograr lo que aspiro».

Y prosiguió: «Estoy muy ilusionado, y creo que soy capaz de aportar, David me conoce, y necesito el apoyo de los jugadores. Tenemos un equipo equilibrado, y todo eso me animó a tomar esta decisión. Los momentos adecuados llegan a su tiempo. Esta temporada hemos visto cosas buenas, y todos creen que merecemos una mejor posición en la clasificación, y eso es lo que buscaremos lograr».

La leyenda del Real Madrid señaló: «Queremos estar a la altura de este club. Queremos construir una identidad propia, y aprovecharemos lo positivo —que es mucho—, porque el tiempo es escaso. He percibido la ilusión de los jugadores por dar lo mejor de sí mismos».

Y agregó: «Es un camino largo lleno de batallas. Intentaremos estar en una buena posición y lucharemos por nuestro objetivo, que es la permanencia en Segunda División».

Y aclaró: «Me gusta hacer las cosas lo mejor posible. Eres lo que eres como jugador. Tengo que dirigir a un gran equipo. Seremos exigentes, pero lo disfrutaremos. El fútbol es mi pasión; estar sobre el terreno de juego me llena de alegría. He agradecido a los jugadores su apoyo y comprensión. Iremos paso a paso, y me adaptaré. Mi primer partido fue un amistoso en el estadio Tartiere; el destino me ha dado esta oportunidad».

El regreso al Real Madrid

A Raúl le preguntaron sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid como entrenador en el futuro y, en lugar de responder afirmativamente al ser una de las leyendas del club blanco, dijo: «Me veo quedándome aquí. Aquí se me ha dado la oportunidad y la confianza, y estoy muy feliz. No puedo dejar de sonreír; es un honor para mí trabajar con este equipo cada día. Espero que la gente lo disfrute, y que vean a un equipo que lucha con valentía, y que nunca se rinde».

Y sobre el mercado de fichajes de invierno, comentó: «Siempre debemos actuar bien, y pediremos lo que necesitemos. Ahora estamos en una fase en la que observamos la evolución de los jugadores. Veremos lo que podemos ofrecer. Todos buscamos lograr un mismo objetivo. Nos haremos más fuertes, tengo un buen equipo, y no me quejo, y si vemos aspectos mejorables, iremos a por ellos».

Cabe recordar que Raúl trabajó anteriormente como entrenador en la academia del Real Madrid, pero no dirigió al primer equipo.