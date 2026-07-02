Salem Al-Dossari, capitán del Al-Hilal y de Arabia Saudí, ha decidido seguir en la selección tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Arabia Saudí quedó última del Grupo 8 con dos puntos, tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder 4-0 ante España.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el jugador ha rechazado retirarse de la selección pese a las peticiones de algunos aficionados.

Quiere seguir liderando a la selección en la Copa del Golfo y la Copa de Asia, que se disputarán en Arabia Saudí a finales de este año y principios del próximo.

«El Tornado» sufrió en el Mundial, pues no marcó ni asistió pese a ser titular ante Uruguay, España y Cabo Verde.

No pudo superar a Sami Al-Jaber como máximo goleador saudí en Mundiales, pues ambos suman tres tantos.

No obstante, es el segundo futbolista saudí con más partidos mundialistas (nueve), empatado con Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman y Hussein Abdul-Ghani, a solo uno del récord de Mohammed Al-Da'ei.