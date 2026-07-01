Tras despedirse de Alemania, Courtois inicia su camino hacia el histórico trono de Neuer en el Mundial

El portero belga Thibaut Courtois ha comenzado su camino hacia el récord del alemán Manuel Neuer en la Copa del Mundo, tras la eliminación de Alemania en 2026.

Courtois fue titular ante Senegal en el Lumen Field de Seattle, en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Según Opta, es su partido 19 con Bélgica, cifra que lo sitúa tercero en la lista de porteros con más encuentros mundialistas.

Empata así con el uruguayo Fernando Muslera (19 partidos) y se sitúa a uno del francés Hugo Lloris.

Si Bélgica avanza a octavos, Courtois será segundo; pero le costará alcanzar a Neuer.

Neuer suma 23 encuentros, máximo registro histórico, así que Bélgica debería llegar a la final para que Courtois lo igualara.

En 2018 Bélgica alcanzó las semifinales, perdió 0-1 con Francia y luego obtuvo el tercer puesto al vencer 2-0 a Inglaterra.

Neuer ya no sumará más encuentros tras la eliminación de Alemania en octavos del Mundial 2026 contra Paraguay en penaltis.