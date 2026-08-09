El Atlético de Madrid parecía cerca de alcanzar un acuerdo con el Tottenham Hotspur por el fichaje de Cristian Romero, capitán del conjunto londinense, durante el actual mercado de fichajes de verano, pero la operación experimentó un giro inesperado tras la entrada del Barcelona y el Arsenal en las negociaciones.

Romero y el Tottenham ya habían acordado que la etapa del jugador en el club llegara a su fin este verano, algo que también podría empujar a los Spurs a acelerar sus negociaciones para renovar el contrato del defensa neerlandés Micky van de Ven, según la cadena "TEAMtalk".

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Las negociaciones entre Romero y el Atlético de Madrid marcharon muy bien, pues ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre los términos personales, mientras que los dos clubes se acercan a un acuerdo sobre el valor de la operación.

El Atlético intensificó sus movimientos durante las últimas 48 horas, después de cerrar las salidas de los laterales Nahuel Molina hacia la Roma y Matteo Ruggeri hacia el Aston Villa, algo que le proporcionó margen económico al club español.

Pero mientras los rojiblancos buscan cerrar la operación, los representantes de Romero y los intermediarios continuaron sus contactos con otros clubes interesados en el defensa, entre ellos el rival tradicional de los Spurs, el Arsenal.

El Arsenal tiene un historial de fichajes de jugadores del Tottenham, y el más destacado de esos traspasos fue la incorporación de Sol Campbell a los Gunners en 2001.

El técnico español Mikel Arteta busca reforzar su defensa, después de que William Saliba sufriera un problema de espalda que podría dejarlo fuera de los terrenos de juego hasta finales del presente año.

Ezri Konsa, defensa del Aston Villa, sigue entre las opciones que estudia el Arsenal, pero el club también mostró su interés en Romero y estableció contactos con sus representantes.

Rechazo rotundo

Por su parte, el Tottenham se mantiene firme en su postura de rechazar por completo el traspaso de Romero al rival londinense, ya que fuentes internas del club confirmaron a "TEAMtalk" que la directiva de los Spurs no tiene "ninguna intención" de considerar una operación con el Arsenal.

El Tottenham tiene el control total sobre el futuro de Romero, a quien le restan 3 años de contrato, y el club no desea reforzar las filas de uno de sus principales rivales locales.

El interés del Arsenal no llegó a convertirse en negociaciones directas con el Tottenham, y los intermediarios dejaron claro a la directiva del club londinense que cerrar la operación de esta forma no es posible.

El Barcelona entra en la carrera

En un nuevo giro, el Barcelona apareció como un competidor serio por el fichaje de Romero, especialmente después de que el club catalán se acercara a ceder a su defensa uruguayo Ronald Araújo al Liverpool.

El Barça también estudia la salida de varios jugadores, entre ellos Ferran Torres, Marc Casadó, Tommy Marqués y Roni Bardají, algo que podría liberar espacio en su plantilla y su presupuesto para moverse por Romero.

El Atlético de Madrid es plenamente consciente de la competencia del Barcelona, pero sigue confiado en su capacidad para cerrar la operación, dado que el técnico Diego Simeone se aferra al fichaje del defensa argentino.

El club madrileño espera acelerar sus negociaciones con el Tottenham durante los próximos días, por temor a la intervención del Barcelona o de cualquier otro club, y a que se echen a perder sus planes de incorporar a Romero.

Por el momento, el Atlético de Madrid se mantiene al frente de la carrera, pero la entrada de los blaugranas, junto al sorpresivo intento del Arsenal de fichar al capitán del Tottenham, ha añadido más emoción al futuro de Romero.