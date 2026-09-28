Tras derrotar a Inglaterra, De la Fuente advierte a los jugadores de España y describe a la estrella del Barcelona como un futbolista completo

Luis de la Fuente, seleccionador de España, pidió a sus jugadores que eleven su nivel de rendimiento ante Croacia, mañana martes, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, subrayando que los jugadores de La Roja necesitan realizar un mayor esfuerzo frente a una selección croata que disputará el partido con un nuevo entrenador y jugadores enormemente talentosos.

La selección española había comenzado su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con una emocionante victoria a domicilio ante Inglaterra (3-2), en el estadio de Wembley el pasado sábado.

De la Fuente afirmó en la rueda de prensa previa al partido ante Croacia: "Es un partido nuevo y difícil. Tienen jugadores enormemente talentosos y motivados. Además, tienen un nuevo entrenador, lo que les da un impulso anímico. Nuestros jugadores saben que tenemos que hacer un mayor esfuerzo del que hicimos ante Inglaterra".

El técnico español apuntó a la existencia de cambios en el once titular, y lo justificó por la acumulación de partidos y la necesidad de repartir el esfuerzo entre los jugadores.

Explicó, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Disputar cuatro partidos de este nivel en diez días es algo muy exigente. Pero, como digo siempre respecto a la salud de los jugadores, hemos demostrado una vez más que damos máxima prioridad a su integridad. Y eso quedó claramente reflejado con Eric", en referencia a la salida de Eric García, defensa del Barcelona, de la concentración.

De la Fuente tranquilizó a la afición española asegurando que todos los jugadores están bien, aunque algunos necesiten descanso, diciendo: "Hay jugadores a los que queremos dar un descanso. Necesitamos refrescar un poco al equipo. No solo por eso, sino también porque los suplentes se lo merecen. Este asunto no me preocupa en absoluto. Los jugadores que participen serán los más preparados".

También defendió la fortaleza de su plantilla, diciendo: "Las rotaciones serán necesarias porque cada jugador tiene derecho a jugar y posee un gran talento. Y cada jugador tendrá un sitio en dos onces titulares. Tenemos a los mejores jugadores del mundo".

Uno de los jugadores que podría destacar ante Croacia es Fermín López, a quien De la Fuente elogió de forma especial. Dijo sobre el jugador del Barcelona: "Está en un estado espléndido. Como él, otros jugadores en sus posiciones. Nos aporta energía, talento y habilidad. Es un jugador muy completo. Es de los mejores jugadores de Europa y de nuestro equipo".

De la Fuente también habló de su candidatura al premio del Balón de Oro al mejor entrenador, y no ocultó su deseo de ganarlo, diciendo: "Todo lo que puedo decir es que estoy contento con mi candidatura al premio, y también el resto de candidatos. Merecemos ganarlo. Sería enormemente feliz, y de verdad lo deseo".

El entrenador también puso de relieve uno de los rasgos distintivos de esta selección española: su capacidad para jugar con estilos variados. Dijo: "La fortaleza de este equipo reside en nuestra capacidad de jugar con diferentes estilos. Y eso es lo que vamos a mantener. Nos distinguimos por la fortaleza de nuestro estilo".

La comparecencia tuvo también una dimensión personal para De la Fuente, a quien le une una relación especial con Sevilla, donde se disputa el partido ante Croacia, y dijo: "Venir a Sevilla despierta en mí sentimientos especiales. Y saltar al terreno de juego tuvo un impacto aún mayor. Me trasladé con la memoria al año 1987, cuando estuve aquí".

Volviendo a sus primeros años como entrenador en la academia de fútbol base del Sevilla en 2001, reconoció que ha cambiado mucho: "A veces digo que no me reconozco desde que empecé a entrenar. Han pasado muchas cosas. Puedes creer que sabes mucho, pero en realidad no sabes. Cambias en muchos aspectos. No te rindas, mantente firme y no te rindas. La vida me ha enseñado que, haciendo eso, al menos tendrás oportunidades".



