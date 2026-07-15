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Tras criticar al árbitro, De la Fuente presiona a Deschamps con duras palabras

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. de la Fuente
D. Deschamps
Francia
España
EE. UU.

El entrenador del Matador responde...

Luis de la Fuente, seleccionador de España, respondió a Didier Deschamps, técnico de Francia, tras sus quejas por el arbitraje en la semifinal del Mundial 2026 que perdieron 2-0 el martes.

Deschamps declaró tras la derrota: «Solo voy a plantear una pregunta... ¿Tenía el árbitro el nivel suficiente para dirigir un partido de semifinales del Mundial? No voy a responder a esta pregunta, pero hubo muchas situaciones polémicas».

Y añadió: «Si hablo ahora del árbitro, se dirá que busco excusas porque hemos perdido, pero repito: ¿estaba el árbitro cualificado para arbitrar una semifinal del Mundial?».

Y añadió: «No solo el penalti fue polémico, hubo otras acciones; no tengo nada personal contra el árbitro, pero cualquiera puede preguntarse lo mismo».

Al respecto, De la Fuente respondió en la rueda de prensa: «Cuando los resultados no son los deseados, siempre se puede buscar una excusa».

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Y añadió, según informó la cadena francesa «Foot Mercato»: «En algunos momentos, lo ocurrido hoy nos ha recordado a nuestro partido contra Uruguay (en la fase de grupos). Pero, si es como dice Deschamps, ya hemos pasado por esto antes».

De hecho, nos anularon un gol. No quiero entrar en eso ahora. Hemos vivido momentos difíciles con el arbitraje; nos recordó el partido contra Uruguay, donde nos sentimos perjudicados por decisiones demasiado indulgentes.

Y concluyó: «Solo pido que todos mejoren: árbitros y VAR».

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