Tras confirmarse la baja de Sibari, la alineación prevista para el partido entre Marruecos y Francia es la siguiente:

Francia y Marruecos se vuelven a ver las caras en el Mundial. Esta tarde, en Boston, se miden en cuartos de final del torneo de 2026, reeditando uno de los duelos más recordados de Catar 2022.

Cuatro años después de las semifinales de Catar, cuando Francia ganó y avanzó a la final en un encuentro marcado por la polémica arbitral, ambas selecciones se vuelven a ver las caras.

Francia llega con la moral alta tras eliminar a Paraguay con un penalti de Mbappé y sigue siendo una de las favoritas.

Marruecos, con un grupo de jóvenes destacados, busca llegar de nuevo a semifinales.

La previa se ha calentado por la polémica arbitral de 2022 y porque un equipo argentino dirigirá el encuentro, también en el VAR.

Además, se vivirá un duelo personal entre Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, amigos y excompañeros en el PSG, ahora capitanes de sus respectivas selecciones.

Se espera un duelo táctico: Francia apuesta por la velocidad en sus transiciones, mientras que Marruecos busca dominar la posesión desde el centro del campo.

Baja de Saibari

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, confirmó en la rueda de prensa que Ismail Saibari, máximo goleador del equipo, se pierde el encuentro por lesión.

«A excepción de Saibari, todos están disponibles», afirmó. «El partido llega demasiado pronto tras su lesión, y debemos elegir a los jugadores que estén al 100 %. Espero que Saibari pueda estar con nosotros en los partidos que quedan».

Sibari se perdió el entrenamiento de los Leones del Atlas ayer miércoles, tras lesionarse ante Canadá y salir en el minuto 22 por Sofiane Rahimi.

A continuación, la alineación prevista para ambos equipos, según el diario español «Marca».

Alineación prevista de Francia

Portero: Mike Maignan.

Defensa: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Luka Deny.

Centrocampo: Mano Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olis, Bradley Barcola.

Delantero: Kylian Mbappé.

Alineación prevista de Marruecos

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui.

Centrocampistas: Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ayub Bouadi, Ibrahim Díaz, Bilal El Khannous.

Delantero: Sofiane Rahimi.