El FC Barcelona se ha movido para fichar a uno de los jugadores destacados de las filas del Arsenal con el fin de reforzar la posición de delantero centro puro durante la temporada actual.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona se ha movido para fichar a Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, para que sea una alternativa en la posición de punta, después de que no haya sido posible incorporar a Julián Álvarez actualmente debido al rechazo del Atlético de Madrid.

El contrato del delantero brasileño con el Arsenal finaliza en 2027, por lo que el club catalán lo ha elegido para cubrir el vacío ofensivo que dejó la salida del polaco Robert Lewandowski.

El diario señaló que el papel limitado que desempeña Gabriel Jesus con el actual campeón de la Premier League, con Kai Havertz y Viktor Gyökeres por delante de él, lo ha empujado a buscar una solución para marcharse.

El brasileño siempre soñó con jugar en el Barcelona desde que estaba en las filas del Palmeiras, club desde el que se marchó a la Premier League en 2016, y actualmente presiona para llegar a un acuerdo definitivo y vestir la camiseta catalana.

El Barcelona revisó el estado médico de Gabriel Jesus tras su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero de 2025, pero se ha recuperado por completo de ella.

Además, la trayectoria goleadora de Jesus no genera ninguna duda, pues marcó 95 goles en 236 partidos con el Manchester City entre 2016 y 2022 bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola, y anotó 33 goles en 123 partidos con el Arsenal entre 2022 y 2026.

Cabe señalar que el movimiento del Barcelona para fichar a Gabriel Jesus no está en contradicción con la posibilidad de fichar a Julián Álvarez en el futuro, ya que el interés del Barça por el delantero argentino de las filas del Atlético de Madrid sigue vigente, si bien eso sería durante otro periodo de fichajes.



En el mismo sentido, Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona ha llegado a un acuerdo para incorporar a Gabriel Jesus del Arsenal. El traspaso está cerrado".

Y añadió: "Ya se ha reservado el reconocimiento médico, mañana lunes, y el Arsenal recibirá un paquete económico por valor de 10 millones de euros, además de variables, a cambio del traspaso definitivo de Jesus al Barcelona".

Y prosiguió: "Gabriel Jesus viajará para someterse al reconocimiento médico, tras haber recibido el permiso del Arsenal".





Y concluyó: "Gabriel Jesus firmará un contrato de dos años con el Barcelona. El acuerdo incluye también una opción de prórroga por un año adicional hasta 2029".



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