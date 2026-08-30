Tras complicarse el fichaje de Álvarez, el Barcelona arrebata a su nuevo delantero al Arsenal

El Barcelona se ha movido para fichar a uno de los jugadores destacados de las filas del Arsenal con el fin de reforzar el puesto de delantero centro durante la presente temporada.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona se ha movido para fichar a Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, como alternativa en el puesto de ariete, después de que resultara imposible incorporar por el momento a Julián Álvarez debido a la negativa del Atlético de Madrid.

El contrato del delantero brasileño con el Arsenal expira en 2027, por lo que el club catalán lo ha elegido para cubrir el vacío ofensivo dejado por la salida del polaco Robert Lewandowski.

El diario señaló que el papel limitado que desempeña Gabriel Jesus con el actual campeón de la Premier League, teniendo por delante a Kai Havertz y Viktor Gyökeres, lo ha empujado a buscar una solución para marcharse.

El brasileño siempre soñó con jugar en el Barcelona desde que estaba en las filas del Palmeiras, club desde el que dio el salto a la Premier League en 2016, y actualmente presiona para alcanzar un acuerdo definitivo y vestir la camiseta catalana.

El Barcelona ha examinado el estado médico de Gabriel Jesus tras su lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero de 2025, de la que se recuperó por completo.

Además, la trayectoria goleadora de Jesus no genera ninguna duda, ya que marcó 95 goles en 236 partidos con el Manchester City entre 2016 y 2022 bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola, y anotó 33 goles en 123 partidos con el Arsenal entre 2022 y 2026.

Cabe señalar que el movimiento del Barcelona para fichar a Gabriel Jesus no contradice la posibilidad de fichar a Julián Álvarez en el futuro, ya que el interés del Barça por el delantero argentino de las filas del Atlético de Madrid sigue vigente, si bien eso sería durante otro periodo de fichajes.



En este mismo contexto, Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Gabriel Jesus procedente del Arsenal. El trato está cerrado".

Y añadió: "Ya se ha reservado el reconocimiento médico para mañana lunes, y el Arsenal recibirá un paquete económico de 10 millones de euros, además de variables, a cambio del traspaso definitivo de Jesus al Barcelona".

Y concluyó: "Gabriel Jesus viajará para someterse al reconocimiento médico, tras obtener el permiso del Arsenal".



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"