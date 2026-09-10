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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras completar la adquisición: el Al-Hilal elige a su primer presidente en la era de Al-Waleed bin Talal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudí

"El Zaeem" comienza una nueva era

El club saudí Al Hilal eligió al primero de sus presidentes en la era del príncipe Al Waleed bin Talal, su nuevo propietario, tras completarse la adquisición del club por parte de Kingdom Holding Company.

El Al Hilal publicó, a través de su sitio web oficial, un comunicado en el que reveló la elección del príncipe Nawaf bin Saad como presidente del consejo de la sociedad del club, para dar continuidad a su trayectoria iniciada el año pasado, siendo su vicepresidente Abdulmajid bin Ahmed Al Hoqbani.

Esta decisión llegó después de que la asamblea general de la sociedad del club Al Hilal celebrara, este jueves, su primera reunión tras completarse oficialmente la adquisición por parte de Kingdom Holding Company del 70% de sus acciones.

Además del presidente y su vicepresidente, el Al Hilal reveló el nombramiento de Yasser bin Sulaiman Al Daoud, Nawaf bin Bandar Al Tamiat, Adel bin Abdulaziz Al Abdulsalam y Khaled bin Rafiq Kraidieh como miembros del consejo de administración de la sociedad del club.

Kingdom Holding Company, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, había firmado un acuerdo vinculante con el Fondo de Inversiones Públicas saudí para adquirir el 70% de las acciones del Al Hilal el pasado abril, antes de completar oficialmente la adquisición la semana pasada.

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