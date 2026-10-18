Ángel Torres, presidente del Getafe, abrió la puerta a la posibilidad de fichar a Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, en una operación que podría reunirlo de nuevo con su excompañero Dani Carvajal, quien se incorporó recientemente al equipo, aunque reforzar el puesto de central no representa una prioridad para el club en estos momentos.

Torres afirmó, en declaraciones al programa "Tablero Deportivo" de Radio Nacional de España, que mantuvo conversaciones con René Ramos, hermano y representante del defensa español, para estudiar la posibilidad de cerrar el fichaje, y aseguró que el club está dispuesto a valorar el asunto si las circunstancias son las adecuadas.

El presidente del Getafe explicó que el entrenador José Bordalás prefiere actualmente reforzar las bandas, dado que el equipo cuenta con 6 jugadores en la posición de defensa, lo que convierte el fichaje de Ramos en una opción aplazada y no en una necesidad urgente.

Torres declaró: "No es una posición que necesite reforzar ahora, porque el entrenador ha pedido extremos, pero todavía no es demasiado tarde, y Ramos está dentro de la lista de opciones de futuro".

Añadió que la idea de fichar al veterano defensa está sobre la mesa desde hace tiempo, y señaló que podría reconsiderarse durante el mercado de invierno del próximo mes de enero, si el club decide reforzar la línea defensiva.

Ramos espera volver a los terrenos de juego

Sergio Ramos, de 40 años, continúa buscando un nuevo club después de poner fin a su etapa en el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último partido oficial fue ante el Toluca, en las semifinales del torneo Apertura, el 6 de diciembre, cuando su equipo cayó por (3-2).

El fichaje por el Getafe podría brindar al defensa español la oportunidad de regresar a los campos españoles y volver a jugar junto a Carvajal, con quien coincidió durante sus años en el Real Madrid, antes de que el lateral derecho iniciara una nueva etapa con el conjunto madrileño hasta el 30 de junio de 2027.