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Lionel Messi Julian Alvarez Getty
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Tras cancelar las celebraciones, Messi toma una nueva decisión sobre su regreso a Argentina

L. Messi
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La familia es lo primero

Lionel Messi ha decidido no participar en la bienvenida oficial tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Según medios locales, el Gobierno recibirá al equipo el lunes solo en el aeropuerto de Ezeiza, con presencia de fuerzas de seguridad y bomberos, y sin celebración popular.

Una fuente de alto nivel del Palacio Presidencial confirmó que la fiesta popular quedó descartada por el ambiente pospartido.

Pablo Gravelloni, periodista de «TN Sports», publicó en X: «Messi llegará mañana a Rosario y se irá directo a Funes. Es momento de descansar con la familia».

Y añadió: «Messi no le ha dicho a nadie que este haya sido su último partido con la selección. Por supuesto, este ha sido su último Mundial, pero no ha concretado nada sobre su futuro inmediato».

Rosario es su ciudad natal, y la casa familiar está en Funes, cerca de allí.

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