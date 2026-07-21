Mostafa Shobeir, guardameta de la selección de Egipto y del Al Ahly, acaparó las miradas durante su participación con Egipto en la última edición de la Copa del Mundo, tras ofrecer actuaciones destacadas.

Según el sitio egipcio "El Cairo 24", el argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, quedó impresionado por el nivel que mostró Mostafa Shobeir durante su participación con la selección de Egipto en el Mundial, y se interesó por preguntar acerca del joven portero y su trayectoria futbolística.

De acuerdo con la misma fuente, Simeone preguntó por el historial de Mostafa Shobeir en los terrenos de juego, los clubes que ha representado anteriormente, además de su club actual, ante el interés por el nivel que exhibió durante las competiciones de la Copa del Mundo.

Simeone estuvo presente en las gradas del estadio Mercedes-Benz de la ciudad estadounidense de Atlanta, para seguir el enfrentamiento entre Egipto y Argentina en los octavos de final del torneo, que fue testigo de una brillante actuación del guardameta del Al Ahly.

Shobeir ofreció una actuación destacada durante el partido, tras detener un penalti lanzado por Lionel Messi, capitán y estrella de la selección argentina, además de salvar más de una ocasión de peligro, lo que le valió amplios elogios tras el final del encuentro, que terminó con la victoria de Argentina por 3-2.

El brillo de Mostafa Shobeir en el Mundial vino a reforzar su valor a nivel internacional, en un momento en el que el joven portero continúa defendiendo la portería del Al Ahly, en medio de la expectación por el interés europeo que podría despertar en sus servicios el próximo periodo.

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