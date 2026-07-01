Tras Bielsa y Koeman, una nueva víctima de los entrenamientos en el Mundial

Sebastián Picassisi renunció como seleccionador de Ecuador tras la eliminación en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, al perder 2-0 contra México.

El equipo se despidió del torneo en Ciudad de México, lo que marcó el fin de la etapa de Picassisi, pues su contrato llegaba solo hasta el Mundial.

Tras el partido, el técnico de 45 años confirmó en rueda de prensa, según recoge The New York Times: «Mi contrato acababa con el Mundial. No logramos el objetivo de la mejor participación de Ecuador y hoy digo adiós».

A pesar de la eliminación, se mostró orgulloso de su trabajo al frente del equipo.

«Me siento agradecido con la afición y con los jugadores, que lo dieron todo en el campo. Ha sido una noche dolorosa, pero me voy con muy buenos recuerdos».

Cerró su intervención asegurando que los minutos en el vestuario tras el pitido final fueron los más emotivos.

«Después del partido hablé con los jugadores; fueron dos horas maravillosas, a pesar del dolor que todos sentíamos», afirmó.

Pikassisi es el sexto seleccionador que deja su cargo tras la eliminación del Mundial, después de Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Miroslav Kubík (República Checa), Steve Clarke (Escocia) y la destitución de Sabri Lamouchi (Túnez) tras perder 1-5 contra Suecia en su debut.

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