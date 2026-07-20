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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tras arrollar a Argentina, De La Fuente se corona campeón del Mundial con un récord histórico

L. de la Fuente
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

El entrenador de La Roja acapara la atención

El español Luis de la Fuente ha hecho historia al llevar a España a ganar la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Scooka», De la Fuente, con 65 años y 29 días, es el entrenador más veterano en ganar el torneo.

Su título llegó tras un torneo brillante de España, que impuso su estilo, eliminó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, y venció a Argentina en la final, devolviendo a «La Roja» al trono mundial.

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Su éxito no se quedó en el título, sino que consolidó su estatus como uno de los mejores técnicos del mundo gracias a la nueva generación dorada de España, fiel a la posesión y la presión alta que devolvió el prestigio a la selección.

De la Fuente ya tiene un lugar especial en la historia del Mundial: además de dar a España su segundo título, es el técnico más veterano en alzar la copa desde la primera edición.

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