Tras aplazar el debut de Lewandowski, ¿cambiará la FIFA la fecha de la final del Mundial por la contaminación de Nueva York?

Crece la incertidumbre sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, prevista para el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, La preocupación crece por el deterioro del aire en Nueva York, causado por el humo de los incendios forestales en Canadá, lo que ha suscitado temores sobre un posible aplazamiento del partido.

Aunque la niebla ha cubierto la ciudad en las últimas horas, todo indica que el partido se jugará como previsto, sin que la FIFA haya anunciado cambio alguno.

Una nube de humo cubre Nueva York

Desde el jueves, las nubes de humo procedentes de Canadá han cubierto el cielo de Nueva York, lo que ha llevado a las autoridades locales a declarar el estado de alerta debido al deterioro de la calidad del aire.

Según el sitio web AirNow, del Gobierno de EE. UU., la calidad del aire alcanzó un índice de 184, nivel “insalubre” que puede afectar la salud de algunas personas y aumentar los riesgos para grupos vulnerables.

Preocupación en España y Argentina

La situación preocupa a medios españoles y argentinos, que siguen la evolución del ambiente antes de la final.

Diarios españoles como AS y Sport advirtieron sobre el posible impacto en el partido, mientras que TyC Sports recordó cancelaciones anteriores de eventos deportivos en EE. UU. por el humo canadiense.

Hoy se aplazó el debut del delantero polaco Robert Lewandowski con el Chicago Fire ante el Vancouver Whitecaps en la MLS, tras considerar las autoridades que la calidad del aire impedía el partido.

Dave Baldwin, director ejecutivo del Chicago Fire, admitió: «Estamos decepcionados, sobre todo por el gran entusiasmo que rodeaba el primer partido tras el parón por el Mundial y esperábamos recibir a más de 40 000 aficionados».

¿Supone el aire un peligro para los jugadores?

Aunque la calidad del aire actual no es óptima, los expertos no prevén un impacto directo en los jugadores, quienes son deportistas profesionales en buen estado físico.

Las normas medioambientales de EE. UU. marcan que el riesgo sube al pasar de 200 en el índice de calidad del aire y se vuelve alto por encima de 300.

Ninguno de los jugadores de España ni de Argentina pertenece a los grupos de mayor riesgo, así que, por ahora, no hay indicación de reducir su actividad o suspender entrenamientos.

Señales positivas antes de la final

Aunque el aire sigue siendo «insalubre», las autoridades medioambientales de Nueva York aseguran que la situación mejora.

La Administración de Conservación Ambiental de Nueva York prevé que un cambio meteorológico reduzca el humo y mejore el aire antes del partido.

La agencia confirma que la concentración de humo bajará gradualmente con el movimiento de las masas de aire, lo que favorece condiciones más favorables para el partido.

¿Está la FIFA pensando en aplazar el partido?

Por ahora, la FIFA no considera aplazar la final.

Trasladar o aplazar el encuentro parece complicado, no solo por la mejoría prevista, sino también por su enorme valor deportivo y comercial: se esperan récords en el precio de las entradas, con localidades en el mercado secundario que ya superan los dos millones de dólares.

El diario británico The Sun añade que no hay información sobre un posible aplazamiento.

Ambas selecciones entrenarán el viernes en Nueva York, lo que permitirá a los cuerpos técnicos valorar el efecto del clima sobre los jugadores y confirmar la final en la fecha prevista.