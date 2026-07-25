Tras años de dolor, Xavi Simons revela el secreto de su salida del Barcelona

Xavi Simons, la estrella del Tottenham, rompió su silencio sobre su salida del Barcelona en 2019 y su traspaso a las filas del Paris Saint-Germain.

Simons se formó en la academia de La Masía y fue uno de los talentos más destacados de la cantera del club catalán, pero después de una década completa vistiendo la camiseta del Barcelona, optó por marcharse a París.

Siete años después, y antes del inicio de su segunda temporada con el Tottenham, Xavi Simons decidió contar su versión de lo ocurrido, asegurando que su marcha se produjo porque el Barcelona prefirió depositar su confianza en otros jugadores.

El diario "Sport" publicó las declaraciones de Simons en el pódcast The Sports Agents, donde dijo: "Estaba claro desde el principio que no creían en mí. En aquel momento, decidí no hablar porque solo me centraba en lo que aportaba dentro del campo".

Y continuó: "Me dijeron que tenían otro grupo de jugadores en los que confiaban, y queremos ofrecerte un contrato, pero no eres de los jugadores que forman parte real del proyecto".

Y añadió: "Para mí, la decisión estaba clara. En aquel momento, la gente no sabía lo que realmente había ocurrido entre bastidores; solo tenían opiniones basadas en lo que habían oído, porque circularon historias que afirmaban que me marché por dinero".

Y prosiguió: "¿Me dolió eso? Por supuesto. Pasé toda mi vida allí, atravesé distintas situaciones y viví todo dentro de este club, toda mi infancia estuvo allí".

Y señaló: "Yo quiero al Barcelona, y por eso la difusión de esa versión me hizo daño, y también hizo daño a mi familia, porque no era cierta".

Simons explicó que la verdad era más sencilla de lo que muchos imaginaron, diciendo: "La verdad era simple, en aquel momento preferían a otros jugadores. Y para mí, eso fue algo bueno, porque el PSG ya contaba con un proyecto enorme".

Y aclaró: "Entrenaba en París, con 16 años, junto a los mejores jugadores del mundo. No hacía falta pensarlo mucho, la decisión era fácil. El Barcelona no confiaba en mí, y por eso mi elección estaba clara".

Y sobre su experiencia con el PSG, comentó: "Neymar era el que más cerca estaba de mí, y me dijo: si necesitas cualquier cosa, llámame o envíame un mensaje o ven a mi casa y lo resolvemos. Le estaré agradecido para siempre. Además de ser mi ídolo, hoy puedo considerarlo un amigo".

En esa misma extensa entrevista, Xavi Simons habló también de los primeros meses de su proceso de recuperación tras su grave lesión de rotura del ligamento cruzado, que sufrió a finales del mes de abril y que le impidió disputar el Mundial 2026.

Y dijo: "Los dos primeros días fueron durísimos. Lo primero en lo que pensé fue en el Mundial, y les pedí a los árbitros que me dejaran intentar ponerme de pie una última vez. Sentí que mi rodilla se salió de su sitio y luego volvió, y entonces me di cuenta de que algo grave había ocurrido".

Y añadió: "Y cuando me confirmaron que se trataba del peor escenario posible, sentí como si el mundo entero se derrumbara sobre mi cabeza".

Y concluyó: "Me dije a mí mismo que no debía ponerme demasiada presión sobre los hombros. Estoy mejorando día a día, y eso es algo que me hace muy feliz".