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Tras Anderson y Bouadi, el Manchester City se suma a la puja por la estrella del Real Madrid

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¿Estará de acuerdo el Real Madrid?

El Manchester City busca fichar a una estrella del Real Madrid en el próximo mercado de verano.

Está a punto de fichar al inglés Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y sigue al marroquí Ayoub Bouadi, del Lille, aunque su llegada podría esperar hasta 2027.

Sin embargo, ahora puja por el francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, según «Marca».

Según el diario, en las últimas horas ha habido contactos entre ambos clubes, pues el City valora sus cualidades físicas.

El club español quiere vender a varios jugadores, entre ellos el francés, porque el técnico José Mourinho duda de su rendimiento reciente.

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El Madrid espera obtener unos 50 millones por su traspaso, aunque el jugador prefiere quedarse y demostrar su nivel la próxima temporada.

Liverpool, Manchester United y París Saint-Germain también lo han seguido.

Camavinga llegó al Real Madrid en 2021 procedente del Rennes y ha jugado 223 partidos, con 6 goles y 23 asistencias.

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