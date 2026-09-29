¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Spain v Egypt: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 4Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Tras Al Jazira, Mohamed Elneny regresa oficialmente a Europa

Fichajes
Kalba FC vs Al-Jazira
Kalba FC
Al-Jazira
1ª División
Iraklis vs Levadiakos
Iraklis
Levadiakos
Super League
Arsenal
Arab Contractors
M. Elneny
Emiratos Árabes Unidos
Grecia
Inglaterra
Egipto

Colista de la clasificación

El club griego Levadiakos anunció este martes la incorporación del egipcio Mohamed Elneny en calidad de agente libre.

Esto se produce tras la salida de Elneny del club emiratí Al Jazira al término de la temporada pasada.

El club no ha detallado por el momento las condiciones de la operación, limitándose a anunciar el fichaje de Elneny a través de sus cuentas en las redes sociales.

 Cabe recordar que Elneny vistió las camisetas de varios clubes, entre los más destacados los Al Mokawloon Al Arab en Egipto antes de pasar al Basilea suizo, el Arsenal inglés, el Besiktas turco y el Al Jazira emiratí.

Elneny dirigió un mensaje a la afición del conjunto griego a través de un vídeo publicado por el club, en el que dijo: "Hola a todos, he firmado con el club griego Levadiakos, estoy muy feliz de comenzar mi trayectoria aquí".

Y añadió: "Espero que las cosas vayan bien, daré lo mejor de mí por este equipo. Afición del Levadiakos, nos vemos en el próximo partido".

Elneny concluyó: "Estoy muy ilusionado por comenzar mi trayectoria con el club".

Cabe recordar que el Levadiakos es colista de la liga griega con un solo punto tras 5 jornadas.



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google