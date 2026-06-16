Tras Al-Hilal y Al-Nasr... ¿será Al-Ittihad la tercera etapa de Jorge Jesus en Roshen?

En las últimas horas se ha desatado una gran polémica sobre el futuro del portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr, tras anunciar su salida del club saudí.

Algunos medios señalan que el Al-Ittihad negocia para que dirija al equipo la próxima temporada, en sustitución de su compatriota Sergio Conceição, destituido tras los malos resultados.

Sin embargo, el diario saudí «Okaz» lo desmintió: Al-Ittihad no ha negociado oficialmente con el técnico en las últimas horas.

Además, considera casi imposible (99,9 %) su regreso a la Liga Roshen.

Algunos informes indicaban que Jesús aspira a dirigir a la selección de Portugal tras el Mundial de 2026, en sustitución del español Roberto Martínez.

Jesús dejó el Al-Nassr tras una temporada en la que ganó la Liga Roshen y llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones de Asia 2, perdida ante Gamba Osaka.

Antes, al frente del Al-Hilal durante dos temporadas, ganó una Liga Roshen, una Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y dos Supercopas de Arabia Saudí.