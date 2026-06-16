Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

Traducido por

Tras Al-Hilal y Al-Nasr... ¿será Al-Ittihad la tercera etapa de Jorge Jesus en Roshen?

Fichajes
J. Jesus
Al Nasr FC
Al Ittihad
1ª División
Al Hilal
Portugal
Arabia Saudí

El entrenador portugués ha ganado dos veces la Liga Saudí con «Al-Zaeem» y «Al-Alamy».

En las últimas horas se ha desatado una gran polémica sobre el futuro del portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr, tras anunciar su salida del club saudí.

Algunos medios señalan que el Al-Ittihad negocia para que dirija al equipo la próxima temporada, en sustitución de su compatriota Sergio Conceição, destituido tras los malos resultados.

Sin embargo, el diario saudí «Okaz» lo desmintió: Al-Ittihad no ha negociado oficialmente con el técnico en las últimas horas.

Además, considera casi imposible (99,9 %) su regreso a la Liga Roshen.

Algunos informes indicaban que Jesús aspira a dirigir a la selección de Portugal tras el Mundial de 2026, en sustitución del español Roberto Martínez.

Jesús dejó el Al-Nassr tras una temporada en la que ganó la Liga Roshen y llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones de Asia 2, perdida ante Gamba Osaka.

Antes, al frente del Al-Hilal durante dos temporadas, ganó una Liga Roshen, una Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y dos Supercopas de Arabia Saudí.

Anuncios