Tras Al Hilal y Al Ittihad, Al Ahli compite con los grandes de Europa por el más rápido de la Bundesliga

El Al-Ahli saudí entró en competencia con las grandes ligas europeas para hacerse con un fichaje que dejaron escapar sus dos rivales tradicionales, el Al-Hilal y el Al-Ittihad, relacionado con el jugador más rápido en la historia de la Bundesliga alemana.

El fiable periodista Rudy Galetti afirmó que el Al-Ahli figura entre los clubes interesados en fichar al francés Jean-Matéo Bahoya, extremo del Eintracht Frankfurt alemán, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Galetti explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que Bahoya atrae el interés de algunos grandes clubes de Europa, lo que obliga al club saudí a moverse con rapidez para cerrar el fichaje.

El interés saudí por el jugador de 21 años no era nuevo, ya que comenzó en el pasado mercado de fichajes de verano, cuando el Al-Ittihad intentó ficharlo, antes de que el Al-Hilal llamara a las puertas del club alemán para incorporarlo en el pasado mercado de invierno.

Lo que refuerza las opciones de fichar a Bahoya es que estará disponible para ser inscrito en la casilla de jóvenes nacidos, sobre todo porque tiene solo 21 años, lo que significa que no ocupará una plaza de jugador extranjero entre los ocho grandes.

Bahoya se unió al Frankfurt procedente del Angers francés en enero de 2024, y marcó su primer gol con el equipo alemán en su cuarto disparo a puerta.

El dato más destacado del joven jugador francés es que registró el arranque más rápido en la historia de la Bundesliga alemana, en marzo de 2025, durante el enfrentamiento ante el Bochum en la vigesimosexta jornada, concretamente en el minuto 12 del partido.

Con ese arranque, Bahoya se convirtió en el primer jugador en la historia de la Bundesliga alemana cuya velocidad superó la barrera de los 37 kilómetros por hora, alcanzando los 37,16 kilómetros por hora.

El futbolista de 21 años estuvo cerca del récord que ostenta el velocista jamaicano Usain Bolt en la carrera de 100 metros, cuya velocidad alcanzó los 37,58 kilómetros por hora, en el año 2009.

En términos generales, el jugador de origen camerunés ofreció buenos niveles con el equipo alemán la pasada temporada, ya que participó en 37 partidos, en los que marcó 4 goles y dio 4 asistencias.