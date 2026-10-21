El club Al-Hilal continuó con sus esfuerzos para fichar a estrellas de la selección saudí durante el próximo periodo, siendo el más reciente procedente de su rival tradicional, Al-Ahli.

Informes periodísticos habían confirmado que Al-Hilal busca fichar a Humam Al-Hamami, extremo del Al-Shabab, tras su brillante actuación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27" y la obtención del premio al mejor jugador.

El periodista saudí Abdulaziz Al-Muraisel reveló a otro jugador que Al-Hilal tiene en el punto de mira tras su brillante actuación con Arabia Saudí en la Gulf 27: se trata de Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli.

Al-Muraisel dijo, en declaraciones a "Nabd Tuwaiq": "Al-Hilal trabaja para incorporar a Humam Al-Hamami y Firas Al-Buraikan, y lo conseguirá".

Y aclaró: "Al-Hilal tentará al club Al-Shabab con dinero para fichar a Humam Al-Hamami; en cuanto a Firas Al-Buraikan, entrará en el periodo libre, y si el Al-Ahli no resuelve sus asuntos, Al-Hilal lo incorporará de forma gratuita".

Según el sitio "Transfermarkt", el contrato de Al-Buraikan con el Al-Ahli se extiende hasta el final de la próxima temporada, lo que significa que no puede firmar con ningún otro equipo salvo en enero de 2028.

El futbolista de 26 años obtuvo el premio al máximo goleador de la Gulf 27, después de haber logrado marcar 3 goles, el más importante de ellos en la victoria sobre los Emiratos Árabes Unidos por 2-0 en el partido final.

Cabe recordar que el delantero del Al-Ahli fue nominado para ganar el premio al mejor jugador de Asia 2026, donde compite por el galardón con Salem Al-Dawsari, leyenda del Al-Hilal.



