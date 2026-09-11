Vincent Wagner, técnico del Elversberg, estará presente en el banquillo durante el esperado enfrentamiento ante el Bayern Múnich, el próximo domingo en la tercera jornada de la Bundesliga, después de que el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol anulara su sanción de suspensión.

Se levantó la sanción al entrenador de 40 años, que había sido expulsado durante la victoria del Elversberg sobre el Borussia Mönchengladbach, en la segunda jornada de la competición.

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El club del Elversberg impugnó la decisión, pero el tribunal deportivo de la Federación Alemana rechazó el recurso en su primera fase, antes de que la situación cambiara tras la presentación del segundo recurso.

«Una excepción absoluta»

El tribunal deportivo, presidido por Stefan Oberholz, anuló el fallo anterior durante una audiencia oral, por lo que Wagner podrá dirigir a su equipo desde el banquillo ante el Bayern Múnich.

Oberholz declaró: «Se anula la expulsión dictada contra Vincent Wagner y queda sin efecto la suspensión automática». Añadió que el fallo representa «una excepción absoluta», y aclaró que solo fue posible tomarlo porque el árbitro reconoció su error en el incidente.

Por su parte, el árbitro Martin Petersen, que participó en la audiencia mediante videoconferencia, afirmó: «Más tarde, sentí que mi reacción había sido inapropiada. No volvería a tomar esa decisión. Quizás fui demasiado sensible e interpreté mal la situación».

En cambio, Wagner comentó sobre la decisión: «Estoy contento de que se haya hecho justicia», según recogió el diario alemán «Bild».

El Elversberg, recién ascendido a la máxima categoría, recibe al Bayern Múnich el domingo, después de haber logrado dos victorias sorprendentes en sus dos primeros partidos, ante el Bayer Leverkusen (3-2) y el Gladbach (4-3).

El motivo de la expulsión

Wagner había recibido la segunda tarjeta amarilla, y después la roja, durante la primera parte del enfrentamiento entre el Elversberg y el Gladbach, cuando el marcador señalaba la ventaja de este último (2-1).

El segundo gol del Gladbach estuvo precedido por un claro error del cuerpo arbitral durante la ejecución de un saque de banda, después de que Tim Kleindienst ejecutara el saque con rapidez, convirtiéndose la jugada en gol. Wagner recibió entonces una tarjeta amarilla, tras haberse situado a cerca de un metro dentro del terreno de juego.

Y al final de la primera parte, el entrenador recibió la segunda tarjeta amarilla que provocó su expulsión, después de dirigirse con calma hacia el equipo arbitral, un incidente que el árbitro Petersen consideró —en un principio— que había sobrepasado los límites aceptables.

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