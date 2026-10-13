Se ha convertido Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, en candidato a abandonar la Premier League, dado que se plantea seriamente regresar al fútbol español, algo que lo sitúa en el radar del Barcelona, que sigue la situación del internacional español con vistas a un posible movimiento para ficharlo durante el próximo mercado de traspasos.

Según el diario español "Sport", Pedro Porro, actualmente jugador del Tottenham, está cada vez más convencido de que su etapa en la Premier League se acerca a su fin, pese a tener contrato con el club londinense hasta junio de 2031, ya que no ve su futuro a largo plazo dentro del proyecto de los Spurs y estudia con seriedad la posibilidad de volver a los campos españoles, algo que el Barcelona sigue con gran interés.

El club catalán sigue desde hace tiempo la evolución de Pedro Porro, de 27 años, que reúne muchas de las características que busca Hansi Flick para reforzar la línea defensiva, pues destaca por su capacidad ofensiva, su velocidad y su experiencia internacional, además de la facilidad con la que se incorpora al ataque, lo que lo convierte en una opción interesante para ocupar el lateral derecho.

Pero cualquier movimiento por parte del Barcelona seguirá vinculado a la situación de su plantilla actual, ya que la dirección deportiva encabezada por Deco no contempla, por el momento, realizar grandes inversiones para reforzar las dos posiciones de lateral a menos que antes se produzca la salida de alguno de los jugadores. En este contexto destacan los nombres de Jules Koundé y Alejandro Balde.

La posible salida de Jules Koundé podría abrir la puerta directamente a ocupar el lateral derecho, lo que convertiría a Pedro Porro en una opción especialmente atractiva.

La marcha de Balde, por su parte, podría aportar los recursos económicos necesarios para cerrar una operación de este tipo, pero obligaría al club a reorganizar sus posiciones defensivas.

El principal obstáculo para el Barcelona sigue siendo el Tottenham, que renovó recientemente el contrato del internacional español hasta 2031 y no afronta ninguna necesidad contractual de prescindir de uno de sus futbolistas más destacados.

Por ello, cualquier posible negociación exigirá el pago de una cantidad económica elevada, mientras que el deseo del jugador podría desempeñar un papel decisivo en el destino de la operación.

Según las informaciones aparecidas durante los últimos días tanto en España como en Inglaterra, Pedro Porro estudia seriamente cambiar de aires y afrontar una nueva experiencia.

El Barcelona continúa siguiendo su situación, aunque hasta ahora no existe ninguna oferta oficial, pues el futuro del jugador podría depender de los movimientos que se produzcan en la capital londinense, además de las decisiones que tome el club catalán respecto a sus dos laterales actuales.

El Barcelona también sitúa a Iván Fresneda, jugador del Sporting de Lisboa, entre las opciones planteadas para reforzar los laterales.



