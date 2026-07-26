Tras acercarse al Real Madrid, el PSG emite un comunicado oficial sobre el fichaje de Diomandé

El Paris Saint-Germain se ha retirado de la puja por el fichaje del marfileño Yan Diomande, estrella del Leipzig, ante la creciente confianza del Real Madrid en incorporar al talentoso jugador de 19 años.

Diomande está a las puertas de fichar por el Real Madrid después de que el club español haya cerrado todos los detalles de la operación, y algunos informes de prensa apuntan a que se anunciará oficialmente mañana lunes.

En los últimos días, Diomande estaba más cerca del Saint-Germain, que lo situaba en lo más alto de su lista de objetivos para reforzar su ataque en la nueva temporada, antes de que el Real Madrid interviniera y se hiciera con la operación a su favor.

El Paris Saint-Germain emitió un comunicado oficial, publicado por la cadena "Sky Sports", en el que señaló: "El Paris Saint-Germain ha retirado oficialmente esta tarde su interés y las ofertas presentadas para incorporar a Yan Diomande".

El comunicado añadió: "Las cifras de traspaso exigidas y los salarios eran completamente desproporcionados y distorsionados, y el Paris Saint-Germain no traicionará sus principios de gestión financiera responsable y equilibrio del equipo".

Según la cadena "Foot Mercato", el club francés indicó que no se dejará arrastrar por los precios desorbitados ni por las maniobras de algunos intermediarios, subrayando que continuará con su estrategia en el mercado de fichajes con calma y confianza.

Diversos informes de prensa revelaron durante las últimas horas que el Real Madrid acordó con Diomande los términos personales y cerró la operación con el Leipzig por una cantidad que oscila entre los 115 y los 120 millones de euros.