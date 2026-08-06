Diversos informes de prensa han revelado la situación del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, respecto a su participación con el equipo en el partido contra el Al-Jazira emiratí en la Liga de Campeones Élite de Asia, en medio de su cercanía a un traspaso al Bayer Leverkusen alemán.

El Al-Ittihad se enfrentará al Al-Jazira el próximo martes en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo Élite asiático.

El periodista saudí Majed Hood afirmó que Diaby se dirigió a La Meca, tras recibir descanso por parte del cuerpo técnico dirigido por el alemán Jens Wissing.

El periodista saudí aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que todos los jugadores participarán con normalidad en el próximo partido contra el Al-Jazira.

Esto llega en un momento en el que diversos informes de prensa han confirmado que el extremo francés está cerca de traspasarse al Bayer Leverkusen por menos de 30 millones de euros, y que firmaría un contrato que se extenderá durante las próximas 5 temporadas, hasta 2031.

Diaby es considerado uno de los elementos influyentes en el ataque del Al-Ittihad, sobre todo porque el club saudí no ha fichado a un jugador sustituto para él en la posición de extremo derecho, lo que haría que su ausencia en el partido contra el Al-Jazira fuese determinante en caso de producirse.

Diaby se unió al Al-Ittihad en el verano de 2024, procedente del Aston Villa, para ofrecer un nivel destacado durante las dos temporadas, especialmente en la primera, en la que llevó al equipo a conquistar el doblete de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez en su historia.