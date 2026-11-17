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La selección saudí no logró mantener su racha de imbatibilidad a las órdenes de su seleccionador, el griego Georgios Donis, y encajó ante Uzbekistán su tercera derrota con él en el banquillo.

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La selección saudí cayó por 1-2 ante Uzbekistán en el partido disputado este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso de la actual ventana internacional.

Es la primera derrota que sufre la selección saudí desde el 4-0 encajado ante España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Desde entonces, Arabia Saudí había disputado 7 partidos, uno en el Mundial, cinco en la Copa del Golfo (Khaleeji 27) y un amistoso, con un balance de cinco victorias y dos empates, antes de caer ante Uzbekistán.

Se trata de la tercera derrota de Donis al frente de la selección saudí desde que asumió el cargo de seleccionador el pasado mes de abril, después de haber perdido en un amistoso ante Ecuador antes del Mundial 2026.

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Con este resultado, la selección saudí cierra su concentración en Doha durante la actual ventana internacional. El duelo ante Uzbekistán era el segundo de esta convocatoria, tras la victoria por 3-2 sobre Corea del Sur el pasado viernes.

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La alineación de Arabia Saudí ante Uzbekistán

Arabia Saudí saltó al campo con cinco cambios respecto al último partido ante Corea del Sur. El más llamativo fue la titularidad del joven portero Hamed Al-Shanqiti en lugar de Mohammed Al-Owais, a quien el técnico griego Georgios Donis dejó fuera de la convocatoria.

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Hamed Al-Shanqiti no fue la única novedad respecto al once que se impuso por 3-2 a Corea del Sur el pasado viernes, ya que Saud Abdulhamid ocupó el lateral derecho en lugar de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis también devolvió a la alineación titular a Musab Al-Juwayr, que no estuvo con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo (Khaleeji 27) y fue suplente en el último partido ante Corea del Sur, en detrimento de Mohamed Kanno.

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Además, el técnico griego introdujo dos cambios en la línea de ataque: Ahmed Al-Ghamdi y Firas Al-Buraikan acompañaron a Marwan Al-Sahafi en lugar de Mohammed Al-Qahtani y Abdullah Al-Hamdan.

La alineación de Arabia Saudí fue la siguiente:

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Portería: Hamed Al-Shanqiti

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti y Moteb Al-Harbi

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Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari y Musab Al-Juwayr

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan y Ahmed Al-Ghamdi

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¿Qué pasó en el Arabia Saudí-Uzbekistán?

En el minuto 19, Shirzad Isnov adelantó a Uzbekistán tras un error fatal del guardameta saudí Hamed Yousef Al-Shanqiti.

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El joven portero intentó pasar el balón a un compañero, pero su envío le llegó a Isnov, que se quedó solo ante la portería y no tuvo problemas para mandar el balón al fondo de la red.

El error dejó en una situación delicada a Al-Shanqiti, sobre todo porque era su primer partido internacional con la selección saudí, tras el buen nivel mostrado en la Liga Roshn con el Al-Kholood.

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Sin embargo, Arabia Saudí reaccionó rápido y su delantero Firas Al-Buraikan firmó el empate en el minuto 23 al rematar de un gran cabezazo un centro de Ahmed Al-Ghamdi.

El gol confirmó el gran momento que vive Al-Buraikan con la selección saudí, ya que fue el cuarto que marca con Arabia Saudí en los dos últimos parones internacionales.

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El delantero del Al-Ahli se proclamó máximo goleador de la 27.ª edición de la Copa del Golfo Arábigo (Khaleeji 27) con 3 goles, uno de ellos en la final ante Emiratos Árabes Unidos, además de su doblete ante Omán en la fase de grupos.

Sin embargo, la alegría de Al-Buraikan y sus compañeros duró poco, ya que Uzbekistán marcó el segundo en el minuto 35, de nuevo por medio de Shirzad Isnov, que aprovechó un balón suelto dentro del área para enviarlo a la red.

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La selección uzbeka estuvo a punto de hacer el tercero en el minuto 39 tras un error fatal de la defensa saudí, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

Donis arrancó la segunda parte con seis cambios: el portero Abdulquddus Atiah entró por Hamed Al-Shanqiti, y los laterales Nawaf Boushal y Faris Abdi sustituyeron a Saud Abdulhamid y Moteb Al-Harbi.

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Además, Ali Lajami entró en el centro de la defensa por Abdulelah Al-Amri, Mukhtar Ali en el centro del campo por Abdullah Al-Khaibari y Abdullah Al-Hamdan en punta en lugar de Firas Al-Buraikan.

Pero la segunda mitad no pudo empezar peor para Arabia Saudí, ya que el recién ingresado Ali Lajami vio la roja directa en el minuto 50 tras una dura entrada a un jugador uzbeko en el centro del campo.

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Los jugadores saudíes y su técnico, Georgios Donis, intentaron reconducir la situación en lo que quedaba de partido, pero la inferioridad numérica y el esfuerzo de los jugadores de Uzbekistán impidieron el empate, y el encuentro terminó con derrota por 1-2.