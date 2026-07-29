El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, perdió su registro histórico con el club saudí, tras 53 partidos completos.

El Al-Hilal cayó ante el Mouloudia de Argel por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos equipos este miércoles, en el tercer encuentro amistoso del "Zaeem" durante su concentración en el extranjero, en Austria.

La derrota es la primera que sufre el Al-Hilal con Inzaghi, tanto a nivel amistoso como oficial, en 53 partidos completos, y la segunda en total bajo la dirección del entrenador italiano.

La primera y última derrota del equipo saudí bajo la dirección del entrenador italiano se produjo el 4 de julio del año pasado, ante el brasileño Fluminense por 2-1, en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025.

Tras aquello, el Al-Hilal disputó 53 partidos, 5 de ellos amistosos y 48 oficiales, bajo la dirección de Inzaghi, sin sufrir ninguna derrota, antes de caer ante el Mouloudia de Argel.

Es cierto que el "Zaeem" se había despedido de la Liga de Campeones de Asia de la élite en los octavos de final, ante el Al-Sadd catarí, pero el tiempo reglamentario y la prórroga terminaron con empate a 3, antes de la derrota en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que Inzaghi dirigió al Al-Hilal desde el inicio del Mundial de Clubes 2025, y logró conducirlo a la conquista del título de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, aunque perdió la liga saudí en favor del vecino y eterno rival, el Al-Nassr, sin sufrir ninguna derrota.