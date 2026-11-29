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El nigeriano Ademola Lookman, estrella del Atlético de Madrid, ha entrado en la órbita de la Roma de cara al mercado de invierno del próximo mes de enero.

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Según informa el diario Corriere dello Sport, Lookman está cerca de abandonar el Atlético de Madrid debido a su escasa participación en las últimas semanas.

La Roma necesita los servicios de un jugador como Lookman, capaz de conducir el balón y con un gran olfato goleador, además de su facilidad para asociarse con sus compañeros y su notable superioridad física.

Hace 500 días, concretamente al inicio del primer mercado de Gian Piero Gasperini en la Roma, el técnico pidió el fichaje de un jugador con las características de Ademola Lookman, que fue una de las piezas clave que llevaron al Atalanta a dar un salto de calidad a nivel europeo.

Ahora, el mercado ofrece a la Roma una oportunidad tentadora de hacerse con el propio Ademola Lookman, en lugar de conformarse con fichar a jugadores que intentan imitar sus características, aunque algunos de ellos tengan cualidades convincentes.

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Lookman no está ofreciendo el nivel esperado en el Atlético de Madrid: solo ha marcado dos goles en 15 partidos y no ha sido titular en ningún encuentro desde mediados de septiembre.

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Por ese motivo, entre otros, el club español se ha abierto a la salida de Lookman y ha fijado su precio en unos 40 millones de euros, con la posibilidad de rebajarlo, como mucho, hasta los 35 millones.

Esa cantidad no supone un obstáculo insalvable para las posibilidades económicas de la Roma, aunque los dirigentes del club capitalino prefieren, lógicamente, negociar una cesión con opción de compra.

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La operación podría parecerse a la que cerró la Roma en enero de 2026 para fichar a Donyell Malen procedente del Aston Villa, con una fórmula basada primero en la cesión del jugador y después en la decisión sobre su compra.

Aún quedan desencuentros del pasado por superar entre Ademola Lookman y tanto Gasperini como D'Amico, lo que podría ser uno de los asuntos que habrá que resolver antes de seguir adelante con la operación.